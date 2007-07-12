Це ще не скоро...мають ще троха пасивів імярекам повернути.
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greenozon написав:а що конкретно підняли в депошках? із першого погляду все те ж (валюта)
По валюте вроде не поменялись, а по гривне поднялись: я например месяц назад заключала депозит на 6 мес. до 250 тыс. , % в конце срока, было 16 % годовых и то с учётом надбавки 0,5% в день клиента, а сейчас по тем же параметрам 16,75 % без надбавки.
KTM9BZ4 промо-код даёт +50 грн при размещении вами депозита в рамках акции Минфина «Бонус к депозиту»
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/