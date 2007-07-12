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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лис, 2018 02:48
В связи с банкротством ВТБ, вопрос к оф. представителю.
1. При получении гарантированной суммы от ФГВФЛ выдадут ли карту с пакетом "Комфорт ФГВФО", если имеется карта с пакетом "Комфорт"?
2. Если первый ответ отрицательный, то какие шаги нужно сделать, чтобы получить именно карту в пакете "Комфорт ФГВФО".
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anikola13
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Додано: Сер 28 лис, 2018 10:51
V2 написав:
Шановна Alfa_Bank
!
В такому разі стара картка блокується, нова випускається?
Старий "Максимум" має бути виведений в "0" на момент подання такої заявки?
V2, доброго ранку. Для зміни тарифу карти потрібно зателефонувати в КЦ і запросити пере випуск карті зі зміною тарифу. При цьому стара карта анулюється за вашим бажанням. В момент подачі заявки не потрібно виводити карту в нуль. Тариф буде змінений після того, як ви отримаєте нову карті і підпишете документи та після цього настане дата білінгу.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 28 лис, 2018 11:23
Чукча написав:
к Alfa_Bank!
как я забираю депозит. В прошлое воскресенье закончился депозит, сумма маленькая, но моя. Позвонили и спросили что буду делать? Забираю. В понедельник вечером прихожу... Денег нет, депозита нет. После нескольких походов, наконец деньги появились! Ура!?. Не тут то было. С пятницы, деньги на счету есть, а снять их нет возможности, и каждый раз в отделении я слушаю разные сказки. Вот интересно, это мне так повезло или есть еще такие "везунчики"?..
Чукча, добрый день. Укажите, пожалуйста, в ЛС номер Депозитного договора и адрес отделения, в которое вы обращались.
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Alfa_Bank
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