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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6417641864196420

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 928
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 02:48

В связи с банкротством ВТБ, вопрос к оф. представителю.
1. При получении гарантированной суммы от ФГВФЛ выдадут ли карту с пакетом "Комфорт ФГВФО", если имеется карта с пакетом "Комфорт"?
2. Если первый ответ отрицательный, то какие шаги нужно сделать, чтобы получить именно карту в пакете "Комфорт ФГВФО".
anikola13
 
Повідомлень: 525
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:51

  V2 написав:Шановна Alfa_Bank!
В такому разі стара картка блокується, нова випускається?
Старий "Максимум" має бути виведений в "0" на момент подання такої заявки?

V2, доброго ранку. Для зміни тарифу карти потрібно зателефонувати в КЦ і запросити пере випуск карті зі зміною тарифу. При цьому стара карта анулюється за вашим бажанням. В момент подачі заявки не потрібно виводити карту в нуль. Тариф буде змінений після того, як ви отримаєте нову карті і підпишете документи та після цього настане дата білінгу.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 5134
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:23

  Чукча написав:к Alfa_Bank!
как я забираю депозит. В прошлое воскресенье закончился депозит, сумма маленькая, но моя. Позвонили и спросили что буду делать? Забираю. В понедельник вечером прихожу... Денег нет, депозита нет. После нескольких походов, наконец деньги появились! Ура!?. Не тут то было. С пятницы, деньги на счету есть, а снять их нет возможности, и каждый раз в отделении я слушаю разные сказки. Вот интересно, это мне так повезло или есть еще такие "везунчики"?..

Чукча, добрый день. Укажите, пожалуйста, в ЛС номер Депозитного договора и адрес отделения, в которое вы обращались.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 5134
З нами з: 18.02.13
Подякував: 39 раз.
Подякували: 376 раз.
 
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  #<1 ... 6417641864196420
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