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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6418641964206421>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 928
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 02:48

В связи с банкротством ВТБ, вопрос к оф. представителю.
1. При получении гарантированной суммы от ФГВФЛ выдадут ли карту с пакетом "Комфорт ФГВФО", если имеется карта с пакетом "Комфорт"?
2. Если первый ответ отрицательный, то какие шаги нужно сделать, чтобы получить именно карту в пакете "Комфорт ФГВФО".
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:51

  V2 написав:Шановна Alfa_Bank!
В такому разі стара картка блокується, нова випускається?
Старий "Максимум" має бути виведений в "0" на момент подання такої заявки?

V2, доброго ранку. Для зміни тарифу карти потрібно зателефонувати в КЦ і запросити пере випуск карті зі зміною тарифу. При цьому стара карта анулюється за вашим бажанням. В момент подачі заявки не потрібно виводити карту в нуль. Тариф буде змінений після того, як ви отримаєте нову карті і підпишете документи та після цього настане дата білінгу.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 11:23

  Чукча написав:к Alfa_Bank!
как я забираю депозит. В прошлое воскресенье закончился депозит, сумма маленькая, но моя. Позвонили и спросили что буду делать? Забираю. В понедельник вечером прихожу... Денег нет, депозита нет. После нескольких походов, наконец деньги появились! Ура!?. Не тут то было. С пятницы, деньги на счету есть, а снять их нет возможности, и каждый раз в отделении я слушаю разные сказки. Вот интересно, это мне так повезло или есть еще такие "везунчики"?..

Чукча, добрый день. Укажите, пожалуйста, в ЛС номер Депозитного договора и адрес отделения, в которое вы обращались.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:13

  Annet_ написав:Приложение я не только обновляла, а переустанавливала раз 10, это не помогает.
Сумму бонусов я вижу, а вот посмотреть супербонусы не могу, т.е. придет 1 декабря, и я не смогу выбрать 2 категории супербонусов. Как с этим быть?

Annet_ добрый день, ошибка связана с низкой версией ОС на вашем устройстве (4.4.2). Ошибка будет исправлена в следующем релизе приложения (ориентировочно в середине декабря).
Можете обновить версию Андроид до 5.0 и выше или же зайти в Альфа-Мобайл с другого устройства и выбрать повышенные категории Супербонусов.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:16

  ruvex написав:Представителю.
Поступил звонок с частного номера, это телефон Альфа-банка 066-930-17-45 ?

ruvex, добрый день. Уточняю.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:53

  anikola13 написав:В связи с банкротством ВТБ, вопрос к оф. представителю.
1. При получении гарантированной суммы от ФГВФЛ выдадут ли карту с пакетом "Комфорт ФГВФО", если имеется карта с пакетом "Комфорт"?
2. Если первый ответ отрицательный, то какие шаги нужно сделать, чтобы получить именно карту в пакете "Комфорт ФГВФО".

anikola13, добрый день.
1. Если у вас уже есть в банке Пакет услуг, то выплата пройдет на существующий карточный счет.
2. Закрыть cуществующий счет.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 12:56

  Alfa_Bank написав:
  ruvex написав:Представителю.
Поступил звонок с частного номера, это телефон Альфа-банка 066-930-17-45 ?

ruvex, добрый день. Уточняю.

Это номер АБУ. Используется для исходящей связи.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:06

Alfa_Bank

Можно ли получить несколько бонусов по депозитной акции «Бонус за переказ» если оформить несколько депозитов в разные месяцы?
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:14

  wig написав:
  greenozon написав:а що конкретно підняли в депошках?
із першого погляду все те ж (валюта)

И, на счет поповнення какая-то ссылка подозрительная. Не будет ли там мелким шрифтом, что пополнение только в первые три дня после размещения, на сумму не больше трех копеек.


Поповнюються тільки 3 і 6 місячні депо, а цікаво було би якраз таку опцію та і довгограючим стовпцям.
Але є обставини що можуть стимулювати лояльність банки.
Вночі у Львові підпалили два відділення «Альфа-Банку»
https://zaxid.net/news/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:18

  Alfa_Bank написав:
  Alfa_Bank написав:
  ruvex написав:Представителю.
Поступил звонок с частного номера, это телефон Альфа-банка 066-930-17-45 ?

ruvex, добрый день. Уточняю.

Это номер АБУ. Используется для исходящей связи.

почти все клиенты ж это знали.Правда ведь? А какие тарифы по пенсам? Ссыль есть ?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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