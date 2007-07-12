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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лис, 2018 13:21
anikola13 написав:
В связи с банкротством ВТБ, вопрос к оф. представителю.
1. При получении гарантированной суммы от ФГВФЛ выдадут ли карту с пакетом "Комфорт ФГВФО", если имеется карта с пакетом "Комфорт"?
2. Если первый ответ отрицательный, то какие шаги нужно сделать, чтобы получить именно карту в пакете "Комфорт ФГВФО".
мне не дали по Фидоту карту погорелого-втулили нал на №13 Киева,но там бардак всегда.Трем остальным дали.Тут как повезет...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Сер 28 лис, 2018 14:51
Мизантрóп написав: Alfa_Bank написав:
Это номер АБУ. Используется для исходящей связи.
почти все клиенты ж это знали.Правда ведь?
Когда не отвечаю, теперь буду знать, что это Альфа.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 14:53
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Додано: Сер 28 лис, 2018 15:07
Мизантрóп написав: Alfa_Bank написав:
Это номер АБУ. Используется для исходящей связи.
почти все клиенты ж это знали.Правда ведь?
Я вот не знал. Оно мне дозвонилось на стандартный киевстаровский автоответчик, и начало у него спрашивать, знает ли он, что у меня приближается расчётная дата. Но он, почему-то, ничего не ответил. А ещё автоответчик называется.
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