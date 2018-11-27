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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лис, 2018 13:21
anikola13 написав:
В связи с банкротством ВТБ, вопрос к оф. представителю.
1. При получении гарантированной суммы от ФГВФЛ выдадут ли карту с пакетом "Комфорт ФГВФО", если имеется карта с пакетом "Комфорт"?
2. Если первый ответ отрицательный, то какие шаги нужно сделать, чтобы получить именно карту в пакете "Комфорт ФГВФО".
мне не дали по Фидоту карту погорелого-втулили нал на №13 Киева,но там бардак всегда.Трем остальным дали.Тут как повезет...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Сер 28 лис, 2018 14:51
Мизантрóп написав: Alfa_Bank написав:
Это номер АБУ. Используется для исходящей связи.
почти все клиенты ж это знали.Правда ведь?
Когда не отвечаю, теперь буду знать, что это Альфа.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 14:53
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: Сер 28 лис, 2018 15:07
Мизантрóп написав: Alfa_Bank написав:
Это номер АБУ. Используется для исходящей связи.
почти все клиенты ж это знали.Правда ведь?
Я вот не знал. Оно мне дозвонилось на стандартный киевстаровский автоответчик, и начало у него спрашивать, знает ли он, что у меня приближается расчётная дата. Но он, почему-то, ничего не ответил. А ещё автоответчик называется.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 15:28
M-Audio написав: Мизантрóп написав: Alfa_Bank написав:
Это номер АБУ. Используется для исходящей связи.
почти все клиенты ж это знали.Правда ведь?
Я вот не знал. Оно мне дозвонилось на стандартный киевстаровский автоответчик, и начало у него спрашивать, знает ли он, что у меня приближается расчётная дата. Но он, почему-то, ничего не ответил. А ещё автоответчик называется.
С таких номеров теперь еще и военкоматы звонят. Если не кредитку, то контракт предложат на хороших условиях, пока добровольно.
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: Сер 28 лис, 2018 16:03
antey718 написав:Alfa_Bank
Можно ли получить несколько бонусов по депозитной акции «Бонус за переказ» если оформить несколько депозитов в разные месяцы?
antey718, да, можно, ограничений нет.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в Сер 28 лис, 2018 17:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 17:13
Stringer написав: greenozon написав:
а що конкретно підняли в депошках?
із першого погляду все те ж (валюта)
Ввели трехмесячный от 12%, с правом забрать через месяц, и пополняемые на 3 и 6 месяцев - раньше пополняемых в альфе не было
а раньше у вас каким временным диапазоном измеряется? например 9-10 лет назад все депозиты можно было пополнять...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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Додано: Сер 28 лис, 2018 17:36
Тракторист написав: Stringer написав: greenozon написав:
а що конкретно підняли в депошках?
із першого погляду все те ж (валюта)
Ввели трехмесячный от 12%, с правом забрать через месяц, и пополняемые на 3 и 6 месяцев - раньше пополняемых в альфе не было
а раньше у вас каким временным диапазоном измеряется? например 9-10 лет назад все депозиты можно было пополнять...
ну может 9-10 лет назад и можно было, а на прошлой неделе, как и 5 лет назад - таких не было..., ну кроме сберегательного под 0,2%
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Додано: Сер 28 лис, 2018 18:31
Alfa_Bank написав: anikola13 написав:
В связи с банкротством ВТБ, вопрос к оф. представителю.
1. При получении гарантированной суммы от ФГВФЛ выдадут ли карту с пакетом "Комфорт ФГВФО", если имеется карта с пакетом "Комфорт"?
2. Если первый ответ отрицательный, то какие шаги нужно сделать, чтобы получить именно карту в пакете "Комфорт ФГВФО".
anikola13, добрый день.
1. Если у вас уже есть в банке Пакет услуг, то выплата пройдет на существующий карточный счет.
2. Закрыть cуществующий счет.
какой срок закрытия пакета услуг после написания заявы?
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