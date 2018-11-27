Додано: Сер 28 лис, 2018 15:07

Мизантрóп написав: Alfa_Bank написав: Это номер АБУ. Используется для исходящей связи. Это номер АБУ. Используется для исходящей связи.

почти все клиенты ж это знали.Правда ведь? почти все клиенты ж это знали.Правда ведь?

Я вот не знал. Оно мне дозвонилось на стандартный киевстаровский автоответчик, и начало у него спрашивать, знает ли он, что у меня приближается расчётная дата. Но он, почему-то, ничего не ответил. А ещё автоответчик называется.