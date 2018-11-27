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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лис, 2018 19:03
Alfa_Bank написав: anikola13 написав:
В связи с банкротством ВТБ, вопрос к оф. представителю.
1. При получении гарантированной суммы от ФГВФЛ выдадут ли карту с пакетом "Комфорт ФГВФО", если имеется карта с пакетом "Комфорт"?
2. Если первый ответ отрицательный, то какие шаги нужно сделать, чтобы получить именно карту в пакете "Комфорт ФГВФО".
anikola13, добрый день.
1. Если у вас уже есть в банке Пакет услуг, то выплата пройдет на существующий карточный счет.
2. Закрыть cуществующий счет.
Как быстро закроется счет? Если сейчас закрыть, то к концу след.месяца откроют карту с пакетом "Комфорт ФГВФЛ"?
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Додано: Сер 28 лис, 2018 19:37
isen написав: Бекас написав:
в свете вышеизложенного, появляется вопрос -- что лучше иметь за рубежом для расчетов : 1.карта в евро,2.карта в гривне, 3. наличные евро?
п.с. карты платинум блек (снятие без комиссии по всему миру -по версии банка)
Открывал ультру для Испании в евро, при снятии в банкомате комис 2,95 евро(при 10т. грн считаем что 1% комис)...Закрыл ее нафиг...Выгодно иметь нал. и кредитки с кешбеком
Это комиссия банка в котором снимали, а не альфы, альфа только за конвертацию возьмет.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 19:49
isen написав:M-AudioPS В банкомате снимать нужно в тех странах, валюту которых у нас купить сложно и невыгодно.
Приведите пожалуйста пример Вашего утверждения, который был использован на практике[/quote]
Албанский лек - снимал в прошлом году (с грн ультры) курс вышел очень даже ничего и это с учетом 1% за конвертацию. Комиссии не было.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 19:54
WachtAmRhein написав:
Тут мне товарищ вопрос задал. Ему из Великобритании на долларовый блек свифт отправили сегодня. В назначении платежа написали RENT.
Сумма ~1200 баксов. Возникнут ли вопросы у Аллы или просто молча зачислят?
Еще как... Меня за 15Евро возврата промурыжили (что за деньги откуда, а где чек0 - все предоставил в итоге не зачислили на дол. карту... Пришлось открыть счет в евро и мне повторно отправили. Точно в дол. отправили? Хотя может фунты хоть сконвертят...
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Додано: Сер 28 лис, 2018 19:56
Альфа-депозит с пополнением не доступен в ИБ?
Щось мені з ТАС "щастить"
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