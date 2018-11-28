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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6419642064216422

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 928
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 19:03

  Alfa_Bank написав:
  anikola13 написав:В связи с банкротством ВТБ, вопрос к оф. представителю.
1. При получении гарантированной суммы от ФГВФЛ выдадут ли карту с пакетом "Комфорт ФГВФО", если имеется карта с пакетом "Комфорт"?
2. Если первый ответ отрицательный, то какие шаги нужно сделать, чтобы получить именно карту в пакете "Комфорт ФГВФО".

anikola13, добрый день.
1. Если у вас уже есть в банке Пакет услуг, то выплата пройдет на существующий карточный счет.
2. Закрыть cуществующий счет.

Как быстро закроется счет? Если сейчас закрыть, то к концу след.месяца откроют карту с пакетом "Комфорт ФГВФЛ"?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 19:37

  isen написав:
  Бекас написав:в свете вышеизложенного, появляется вопрос -- что лучше иметь за рубежом для расчетов : 1.карта в евро,2.карта в гривне, 3. наличные евро?
п.с. карты платинум блек (снятие без комиссии по всему миру -по версии банка)

Открывал ультру для Испании в евро, при снятии в банкомате комис 2,95 евро(при 10т. грн считаем что 1% комис)...Закрыл ее нафиг...Выгодно иметь нал. и кредитки с кешбеком

Это комиссия банка в котором снимали, а не альфы, альфа только за конвертацию возьмет.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 19:49

  isen написав:M-Audio
PS В банкомате снимать нужно в тех странах, валюту которых у нас купить сложно и невыгодно.

Приведите пожалуйста пример Вашего утверждения, который был использован на практике[/quote]
Албанский лек - снимал в прошлом году (с грн ультры) курс вышел очень даже ничего и это с учетом 1% за конвертацию. Комиссии не было.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 19:54

  WachtAmRhein написав:Тут мне товарищ вопрос задал. Ему из Великобритании на долларовый блек свифт отправили сегодня. В назначении платежа написали RENT.
Сумма ~1200 баксов. Возникнут ли вопросы у Аллы или просто молча зачислят?

Еще как... Меня за 15Евро возврата промурыжили (что за деньги откуда, а где чек0 - все предоставил в итоге не зачислили на дол. карту... Пришлось открыть счет в евро и мне повторно отправили. Точно в дол. отправили? Хотя может фунты хоть сконвертят...
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 19:56

Re: Альфа-Банк

Альфа-депозит с пополнением не доступен в ИБ?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 21:56

  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:Приложение я не только обновляла, а переустанавливала раз 10, это не помогает.
Сумму бонусов я вижу, а вот посмотреть супербонусы не могу, т.е. придет 1 декабря, и я не смогу выбрать 2 категории супербонусов. Как с этим быть?

Annet_ добрый день, ошибка связана с низкой версией ОС на вашем устройстве (4.4.2). Ошибка будет исправлена в следующем релизе приложения (ориентировочно в середине декабря).
Можете обновить версию Андроид до 5.0 и выше или же зайти в Альфа-Мобайл с другого устройства и выбрать повышенные категории Супербонусов.

Спасибо за разъяснения. Непонятно только, почему их не мог дать НИ ОДИН сотрудник колл-центра :?:
Надеюсь на исправление ошибки в новом релизе (и что при этом не перестанет работать что-нибудь еще, как это обычно случается :roll: )
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 22:11

  Annet_ написав:
  Alfa_Bank написав:Annet_ добрый день, ошибка связана с низкой версией ОС на вашем устройстве (4.4.2). Ошибка будет исправлена в следующем релизе приложения (ориентировочно в середине декабря).
Можете обновить версию Андроид до 5.0 и выше или же зайти в Альфа-Мобайл с другого устройства и выбрать повышенные категории Супербонусов.

Спасибо за разъяснения. Непонятно только, почему их не мог дать НИ ОДИН сотрудник колл-центра :?:
Надеюсь на исправление ошибки в новом релизе (и что при этом не перестанет работать что-нибудь еще, как это обычно случается :roll: )

Больше чем уверен, что они просто исправят минимально необходимую версию.
И гордо ответят: "Ваша версия не поддерживается".
Никто с дремучим Андроид4 заморачиваться не будет
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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