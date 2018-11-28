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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6420642164226423

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 928
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:56

За один захід закривають Комфорт і зразу відкривають погорільця.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 01:20

  Квесторе_поверніться написав:За один захід закривають Комфорт і зразу відкривають погорільця.

А що там такого цікавого в тій карті ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 05:53

  Ukrainian написав:
  Квесторе_поверніться написав:За один захід закривають Комфорт і зразу відкривають погорільця.

А що там такого цікавого в тій карті ?

30000 грн/мес снятие в каких-либо банкоматах, а не 5000. 8)
anikola13
 
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