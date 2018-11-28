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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 лис, 2018 23:56
За один захід закривають Комфорт і зразу відкривають погорільця.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 01:20
Квесторе_поверніться написав:
За один захід закривають Комфорт і зразу відкривають погорільця.
А що там такого цікавого в тій карті ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Чет 29 лис, 2018 05:53
Ukrainian написав: Квесторе_поверніться написав:
За один захід закривають Комфорт і зразу відкривають погорільця.
А що там такого цікавого в тій карті ?
30000 грн/мес снятие в каких-либо банкоматах, а не 5000.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 08:02
archvile написав:
Расплатился картой альфа-максимум на Новой Почте за наложенный платеж. В выписке эта операция отображается не как покупка, а как "Списание перевода MoneySend", и на следующий день появилась операция "Комиссия за перевод с СКС MoneySend в кредит" с суммой 4% от списания. Это так и должно быть?
Через ощад:
1.Покупка-6012,
2.Услуги НП-4214.
За 1 без вариантов КБ не будет и с кредитных мзду банка возьмет.
За 2 деньгами только Б5 даст 1%.
В отделении НП сказали, что им скоро поставят пос примата.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 09:39
BBC написав:
Альфа-депозит с пополнением не доступен в ИБ?
BBC, доброе утро. "Альфа-Депозит с пополнением" без досрочного расторжения можно оформить только в отделении, в МАБ временно недоступно.
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