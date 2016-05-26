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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6420642164226423

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 928
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 23:56

За один захід закривають Комфорт і зразу відкривають погорільця.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 01:20

  Квесторе_поверніться написав:За один захід закривають Комфорт і зразу відкривають погорільця.

А що там такого цікавого в тій карті ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 05:53

  Ukrainian написав:
  Квесторе_поверніться написав:За один захід закривають Комфорт і зразу відкривають погорільця.

А що там такого цікавого в тій карті ?

30000 грн/мес снятие в каких-либо банкоматах, а не 5000. 8)
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 08:02

  archvile написав:Расплатился картой альфа-максимум на Новой Почте за наложенный платеж. В выписке эта операция отображается не как покупка, а как "Списание перевода MoneySend", и на следующий день появилась операция "Комиссия за перевод с СКС MoneySend в кредит" с суммой 4% от списания. Это так и должно быть?

Через ощад:
1.Покупка-6012,
2.Услуги НП-4214.
За 1 без вариантов КБ не будет и с кредитных мзду банка возьмет.
За 2 деньгами только Б5 даст 1%.

В отделении НП сказали, что им скоро поставят пос примата.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 09:39

  BBC написав:Альфа-депозит с пополнением не доступен в ИБ?

BBC, доброе утро. "Альфа-Депозит с пополнением" без досрочного расторжения можно оформить только в отделении, в МАБ временно недоступно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 09:58

Ощадний Плюс

Alfa_Bank , вот седня заметил в МАБе Ощадний Плюс
Умови:
Строк депозиту: безстроковий
Мінімальна сума вкладу: 50 000 грн
Поповнення вкладу: допускається, без обмежень
Часткова видача вкладу: допускається, без обмежень, при збережені мінімальної суми вкладу - 50 000 грн
Закриття депозиту: без зміни процентної ставки

Вопросы:
1. Отето "без зміни процентної ставки" означает, шо если как то мне приспичит и я решу закрыть депозит, т.е. снять и оте неснижаемые 50К, то начисленные %% с начала очередного месяца будут мне полностью выплачены?
2. А какой регламент/порядок на выплату неснижаемой части при закрытии депо? Полная аналогия соотв. процедуры для Сберегательного в МАБе или как? Заявку на снятие этих 50к как можно в МАБе или через КЦ подать? Как быстро она будет выполнена, по регламенту 10-14-17, до конца опердня, до 12:00 следующего опердня?

Конешно, если бы на несниж 50К установили 16%, а на остальную сумму таки 14%, то было бы веселее... ну т.е. я бы прямо в омут головою :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:07

Re: Альфа-Банк

А нагадайте пліз посилання на кошерні МСС Алли, давно щось не юзав(крім кабаків) і забув ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:14

  chipmunk написав:А нагадайте пліз посилання на кошерні МСС Алли, давно щось не юзав(крім кабаків) і забув ;)

Акція "Не відкладай життя на завтра"
- 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 5311 - далі ПРОДУКТОВІ СУПЕРМАРКЕТИ;
- 5541, 5542, 5983 – далі АЗС;
- 5811, 5812, 5813, 5814 – далі КАФЕ/РЕСТОРАНИ.

Или для Кеш'ю мсс нужны?
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:17

  chipmunk написав:А нагадайте пліз посилання на кошерні МСС Алли, давно щось не юзав(крім кабаків) і забув ;)

https://alfabank.ua/upload/living_for_t ... 2.2017.pdf
5.1. Фонд Заохочень Акції включає:
Винагорода встановлюється Банком та складає:
• 2% (у т.ч. податок на доходи фізичних осіб та військовий збір) від операцій з карткою в
одній із торгівельних точок, які відносяться до наступних типів торгових точок за
класифікацією MCC: - 5411, 5422, 5441, 5451, 5462, 5499, 5311 – далі ПРОДУКТОВІ
СУПЕРМАРКЕТИ;
• 3% (у т.ч. податок на доходи фізичних осіб та військовий збір) від операцій з карткою в
одній із торгівельних точок, які відносяться до наступних типів торгових точок за
класифікацією MCC: MCC: 5541, 5542, 5983 – далі АЗС;
• 5% (у т.ч. податок на доходи фізичних осіб та військовий збір) від операцій з карткою в
одній із торгівельних точок, які відносяться до наступних типів торгових точок за
класифікацією MCC: - 5811, 5812, 5813, 5814 – далі КАФЕ/РЕСТОРАНИ. Мінімальна сума
операції для нарахування бонусів має бути:
• для ПРОДУКТОВИХ СУПЕРМАРКЕТІВ більше або дорівнює 25 грн;
• для АЗС більше або дорівнює 17 грн; для КАФЕ/РЕСТОРАНИ більше або дорівнює 10
грн.
Нарахування бонусів здійснюється на кожну операцію окрему з округленням до цілого числа
за математичними правилами.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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