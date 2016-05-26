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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6422642364246425>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 928
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:35

Re: Альфа-Банк

..как доходный сейф начисляет %,ежедневно или годовых??? Неделю сумма не меняется.. :(
abc111
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:36

Re: Альфа-Банк

  vollena71 написав:Или для Кеш'ю мсс нужны?

Ні, для максу, дякую!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:42

  M-Audio написав:Получал карту Максимум, в день получения звонил в КЦ для отключения страховки. Всё подтвердил, сказали, что отключили. Сейчас смотрю в выписке: "Страхування від фінансових ризиків".

Ну что за люди, блин?

Напишите в личку офпреду. Постарайтесь вспомнить когда звонили.
Должны компенсировать, если после отключения по звонку списывается.
Алла свои ошибки признает и компенсирует, тут всё честно.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:43

  abc111 написав:..как доходный сейф начисляет %,ежедневно или годовых??? Неделю сумма не меняется.. :(

Начисляет ежедневно, а капитализирует в последний рабочий день месяца.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:55

  curiousobro написав:
  M-Audio написав:Получал карту Максимум, в день получения звонил в КЦ для отключения страховки. Всё подтвердил, сказали, что отключили. Сейчас смотрю в выписке: "Страхування від фінансових ризиків".

Ну что за люди, блин?

Напишите в личку офпреду. Постарайтесь вспомнить когда звонили.
Должны компенсировать, если после отключения по звонку списывается.
Алла свои ошибки признает и компенсирует, тут всё честно.
Подтверждаю, буквально вчера Виктория красиво разрулила проблему с перевыпуском погорельского Комфорта. Стучитесь, и Вам откроют (с)
ЗЫ: вообще ощущение дежавю появилось - и снятие с ощадного мгновенное, и внятная обратная связь от офпреда банка, и кешбек есть, и с абонкой по КК те же игры с закрытием в 0 в РД - прям ностальгия по Дельте накатывает)))
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 11:59

Re: Альфа-Банк

Комфорт,как я понимаю,без толку привязывать к тас2ю,не дают ни оплатить там,ни перевести с карты на карту. Даже с привязкой заморочки: lookup приходит в выписку операций по карте, ни пуша, ни смс. В чате оператор так его и не назвала,даже не смогла подсказать где его искать,пока сама не нашла. "Это рискованная операция,можем только позвонить". Звоните,нет проблем, только чат в приложении зачем?
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:05

  allaliu написав:Комфорт,как я понимаю,без толку привязывать к тас2ю,не дают ни оплатить там,ни перевести с карты на карту. Даже с привязкой заморочки: lookup приходит в выписку операций по карте, ни пуша, ни смс. В чате оператор так его и не назвала,даже не смогла подсказать где его искать,пока сама не нашла. "Это рискованная операция,можем только позвонить". Звоните,нет проблем, только чат в приложении зачем?


Потому что Мастеркард, Визы - Ультра и Платинум Блек работают.
Ждите 10 декабря, обещали 3Д и к мастеру присобачить.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:06

  Alfa_Bank написав:
  Vorlon написав:
  Alfa_Bank написав:При этом для клиента ничего не изменится. Карта и все операции по счету останутся доступными. Изменится только номер счета.

Как раз изменится - как минимум нужно будет поменять шаблоны в других банках и в других местах, если я сообщал свой номер счёта...

Поэтому понятие "до конца текущего года" очень расплывчато - хотелось бы знать точнее!

Vorlon, я предоставила информацию, которая есть на данный момент. Все остальные комментарии будут только по факту введения изменений.
Уважаемая Виктория! Есть ли обновление информации о сроках перехода номеров картсчетов с 2625 на 2620? До какой даты еще можно пользоваться старыми шаблонами пополнения картсчетов других клиентов АБУ?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:26

  curiousobro написав:
  M-Audio написав:Получал карту Максимум, в день получения звонил в КЦ для отключения страховки. Всё подтвердил, сказали, что отключили. Сейчас смотрю в выписке: "Страхування від фінансових ризиків".

Ну что за люди, блин?

Напишите в личку офпреду.

Тяжелую артиллерию предпочитаю использовать по более серьёзным поводам.
Пока по моему запросу отзвонились с КЦ, сказали, что заявку на отключение видят, почему она не сработала - не знают. Обещали отключить и "лично проконтролировать". Денег вернуть не предложили, а настаивать я не стал. Сделал соответствующие выводы.

Кстати, упорное нежелание общаться письменно тоже настораживает. Звонок по телефону, если что, к делу не пришьёшь. Почту не читают, при обращении в чат отсылают ждать звонка специалиста по данному вопросу.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:40

  allaliu написав:Комфорт,как я понимаю,без толку привязывать к тас2ю,не дают ни оплатить там,ни перевести с карты на карту. Даже с привязкой заморочки: lookup приходит в выписку операций по карте, ни пуша, ни смс. В чате оператор так его и не назвала,даже не смогла подсказать где его искать,пока сама не нашла. "Это рискованная операция,можем только позвонить". Звоните,нет проблем, только чат в приложении зачем?

Писал неоднократно - пакетные карты аллы в тас2ю работают как нипель, только в одну сторону, на пополненние.
лукап можно глянуть и в выписке в мабе
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