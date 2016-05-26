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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 11:35
..как доходный сейф начисляет %,ежедневно или годовых??? Неделю сумма не меняется..
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abc111
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Додано: Чет 29 лис, 2018 11:36
vollena71 написав:
Или для Кеш'ю мсс нужны?
Ні, для максу, дякую!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Чет 29 лис, 2018 11:42
M-Audio написав:
Получал карту Максимум, в день получения звонил в КЦ для отключения страховки. Всё подтвердил, сказали, что отключили. Сейчас смотрю в выписке: "Страхування від фінансових ризиків".
Ну что за люди, блин?
Напишите в личку офпреду. Постарайтесь вспомнить когда звонили.
Должны компенсировать, если после отключения по звонку списывается.
Алла свои ошибки признает и компенсирует, тут всё честно.
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curiousobro
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Додано: Чет 29 лис, 2018 11:43
abc111 написав:
..как доходный сейф начисляет %,ежедневно или годовых??? Неделю сумма не меняется..
Начисляет ежедневно, а капитализирует в последний рабочий день месяца.
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Сибарит
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Додано: Чет 29 лис, 2018 11:55
curiousobro написав: M-Audio написав:
Получал карту Максимум, в день получения звонил в КЦ для отключения страховки. Всё подтвердил, сказали, что отключили. Сейчас смотрю в выписке: "Страхування від фінансових ризиків".
Ну что за люди, блин?
Напишите в личку офпреду. Постарайтесь вспомнить когда звонили.
Должны компенсировать, если после отключения по звонку списывается.
Алла свои ошибки признает и компенсирует, тут всё честно.
Подтверждаю, буквально вчера Виктория красиво разрулила проблему с перевыпуском погорельского Комфорта. Стучитесь, и Вам откроют (с)
ЗЫ: вообще ощущение дежавю появилось - и снятие с ощадного мгновенное, и внятная обратная связь от офпреда банка, и кешбек есть, и с абонкой по КК те же игры с закрытием в 0 в РД - прям ностальгия по Дельте накатывает)))
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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Додано: Чет 29 лис, 2018 11:59
Комфорт,как я понимаю,без толку привязывать к тас2ю,не дают ни оплатить там,ни перевести с карты на карту. Даже с привязкой заморочки: lookup приходит в выписку операций по карте, ни пуша, ни смс. В чате оператор так его и не назвала,даже не смогла подсказать где его искать,пока сама не нашла. "Это рискованная операция,можем только позвонить". Звоните,нет проблем, только чат в приложении зачем?
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allaliu
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Додано: Чет 29 лис, 2018 12:05
allaliu написав:
Комфорт,как я понимаю,без толку привязывать к тас2ю,не дают ни оплатить там,ни перевести с карты на карту. Даже с привязкой заморочки: lookup приходит в выписку операций по карте, ни пуша, ни смс. В чате оператор так его и не назвала,даже не смогла подсказать где его искать,пока сама не нашла. "Это рискованная операция,можем только позвонить". Звоните,нет проблем, только чат в приложении зачем?
Потому что Мастеркард, Визы - Ультра и Платинум Блек работают.
Ждите 10 декабря, обещали 3Д и к мастеру присобачить.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Чет 29 лис, 2018 12:06
Alfa_Bank написав: Vorlon написав: Alfa_Bank написав:
При этом для клиента ничего не изменится. Карта и все операции по счету останутся доступными. Изменится только номер счета.
Как раз изменится - как минимум нужно будет поменять шаблоны в других банках и в других местах, если я сообщал свой номер счёта...
Поэтому понятие "до конца текущего года" очень расплывчато - хотелось бы знать точнее!
Vorlon, я предоставила информацию, которая есть на данный момент. Все остальные комментарии будут только по факту введения изменений.
Уважаемая Виктория! Есть ли обновление информации о сроках перехода номеров картсчетов с 2625 на 2620? До какой даты еще можно пользоваться старыми шаблонами пополнения картсчетов других клиентов АБУ?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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Додано: Чет 29 лис, 2018 12:26
curiousobro написав: M-Audio написав:
Получал карту Максимум, в день получения звонил в КЦ для отключения страховки. Всё подтвердил, сказали, что отключили. Сейчас смотрю в выписке: "Страхування від фінансових ризиків".
Ну что за люди, блин?
Напишите в личку офпреду.
Тяжелую артиллерию предпочитаю использовать по более серьёзным поводам.
Пока по моему запросу отзвонились с КЦ, сказали, что заявку на отключение видят, почему она не сработала - не знают. Обещали отключить и "лично проконтролировать". Денег вернуть не предложили, а настаивать я не стал. Сделал соответствующие выводы.
Кстати, упорное нежелание общаться письменно тоже настораживает. Звонок по телефону, если что, к делу не пришьёшь. Почту не читают, при обращении в чат отсылают ждать звонка специалиста по данному вопросу.
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M-Audio
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Додано: Чет 29 лис, 2018 12:40
allaliu написав:
Комфорт,как я понимаю,без толку привязывать к тас2ю,не дают ни оплатить там,ни перевести с карты на карту. Даже с привязкой заморочки: lookup приходит в выписку операций по карте, ни пуша, ни смс. В чате оператор так его и не назвала,даже не смогла подсказать где его искать,пока сама не нашла. "Это рискованная операция,можем только позвонить". Звоните,нет проблем, только чат в приложении зачем?
Писал неоднократно - пакетные карты аллы в тас2ю работают как нипель, только в одну сторону, на пополненние.
лукап можно глянуть и в выписке в мабе
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