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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 12:40
Сибарит написав: abc111 написав:
..как доходный сейф начисляет %,ежедневно или годовых??? Неделю сумма не меняется..
Начисляет ежедневно, а капитализирует в последний рабочий день месяца.
Спс.
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