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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6422642364246425

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 928
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:40

  Сибарит написав:
  abc111 написав:..как доходный сейф начисляет %,ежедневно или годовых??? Неделю сумма не меняется.. :(

Начисляет ежедневно, а капитализирует в последний рабочий день месяца.


Спс.
abc111
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:15

M-Audio

На письма, написанные на бумаге в отделении - отвечают.
demichh
 
Повідомлень: 1875
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  #<1 ... 6422642364246425
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