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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6422642364246425

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 929
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:40

  Сибарит написав:
  abc111 написав:..как доходный сейф начисляет %,ежедневно или годовых??? Неделю сумма не меняется.. :(

Начисляет ежедневно, а капитализирует в последний рабочий день месяца.


Спс.
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M-Audio

На письма, написанные на бумаге в отделении - отвечают.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 16:42

  clientage написав:Вопросы:
1. Отето "без зміни процентної ставки" означает, шо если как то мне приспичит и я решу закрыть депозит, т.е. снять и оте неснижаемые 50К, то начисленные %% с начала очередного месяца будут мне полностью выплачены?
2. А какой регламент/порядок на выплату неснижаемой части при закрытии депо? Полная аналогия соотв. процедуры для Сберегательного в МАБе или как? Заявку на снятие этих 50к как можно в МАБе или через КЦ подать? Как быстро она будет выполнена, по регламенту 10-14-17, до конца опердня, до 12:00 следующего опердня?

Конешно, если бы на несниж 50К установили 16%, а на остальную сумму таки 14%, то было бы веселее... ну т.е. я бы прямо в омут головою :)

clientage, добрый день.
1. Да, верно.
2. Заказать сумму для снятия Депозита можно через КЦ банка (сумма от 2 000 грн. и без ограничения по максимальной сумме и в любой валюте). При этом при заказе:
до 12:00 - средства клиент сможет получить на второй рабочий день;
после 12:00 - средства клиент может получить через 2 рабочих дня.
Если нужно позже, то указываете желаемую дату.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 16:55

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:Вопросы:
1. Отето "без зміни процентної ставки" означает, шо если как то мне приспичит и я решу закрыть депозит, т.е. снять и оте неснижаемые 50К, то начисленные %% с начала очередного месяца будут мне полностью выплачены?
2. А какой регламент/порядок на выплату неснижаемой части при закрытии депо? Полная аналогия соотв. процедуры для Сберегательного в МАБе или как? Заявку на снятие этих 50к как можно в МАБе или через КЦ подать? Как быстро она будет выполнена, по регламенту 10-14-17, до конца опердня, до 12:00 следующего опердня?

Конешно, если бы на несниж 50К установили 16%, а на остальную сумму таки 14%, то было бы веселее... ну т.е. я бы прямо в омут головою :)

clientage, добрый день.
1. Да, верно.
2. Заказать сумму для снятия Депозита можно через КЦ банка (сумма от 2 000 грн. и без ограничения по максимальной сумме и в любой валюте). При этом при заказе:
до 12:00 - средства клиент сможет получить на второй рабочий день;
после 12:00 - средства клиент может получить через 2 рабочих дня.
Если нужно позже, то указываете желаемую дату.
Да я на карту думаю снимать тело в сл. чего, зачем же мне заказывать. А вот сам регламент проводки такой операции закрытия мне остался непонятен.
Когда будут доступны средства на карте после нажатия пимпочки закрыть депозит в МАБе?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:13

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:Вопросы:
1. Отето "без зміни процентної ставки" означает, шо если как то мне приспичит и я решу закрыть депозит, т.е. снять и оте неснижаемые 50К, то начисленные %% с начала очередного месяца будут мне полностью выплачены?
2. А какой регламент/порядок на выплату неснижаемой части при закрытии депо? Полная аналогия соотв. процедуры для Сберегательного в МАБе или как? Заявку на снятие этих 50к как можно в МАБе или через КЦ подать? Как быстро она будет выполнена, по регламенту 10-14-17, до конца опердня, до 12:00 следующего опердня?

Конешно, если бы на несниж 50К установили 16%, а на остальную сумму таки 14%, то было бы веселее... ну т.е. я бы прямо в омут головою :)

clientage, добрый день.
1. Да, верно.
2. Заказать сумму для снятия Депозита можно через КЦ банка (сумма от 2 000 грн. и без ограничения по максимальной сумме и в любой валюте). При этом при заказе:
до 12:00 - средства клиент сможет получить на второй рабочий день;
после 12:00 - средства клиент может получить через 2 рабочих дня.
Если нужно позже, то указываете желаемую дату.
Да я на карту думаю снимать тело в сл. чего, зачем же мне заказывать. А вот сам регламент проводки такой операции закрытия мне остался непонятен.
Когда будут доступны средства на карте после нажатия пимпочки закрыть депозит в МАБе?

clientage, ответ был предоставлен согласно вашему вопросу.
В МАБе можно закрыть Депозит, который был открыт в МАБе. Для закрытия (частичного снятия) Депозита Сберегательный Плюс в МАБе регламент перевода средств на карту такой же, как и по Сберегательному вкладу.
С 01.11.18 г. оформление Депозита Сберегательный Плюс возможно только в отделении.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:17

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:С 01.11.18 г. оформление Депозита Сберегательный Плюс возможно только в отделении.

с 1/11/18 или с 1/12/18? Потому как я его именно в МАБе СЕЙЧАС наблюдаю
Через отд-е такая канитель мне не интерестна, сорри :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:19

  pharus написав:Уважаемая Виктория! Есть ли обновление информации о сроках перехода номеров картсчетов с 2625 на 2620? До какой даты еще можно пользоваться старыми шаблонами пополнения картсчетов других клиентов АБУ?

pharus, добрый день. Пока нет информации.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:21

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:С 01.11.18 г. оформление Депозита Сберегательный Плюс возможно только в отделении.

с 1/11/18 или с 1/12/18? Потому как я его именно в МАБе СЕЙЧАС наблюдаю
Через отд-е такая канитель мне не интерестна, сорри :(

С 01.11.18 г.
Alfa_Bank
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