clientage написав:

Вопросы:1. Отето "без зміни процентної ставки" означает, шо если как то мне приспичит и я решу закрыть депозит, т.е. снять и оте неснижаемые 50К, то начисленные %% с начала очередного месяца будут мне полностью выплачены?2. А какой регламент/порядок на выплату неснижаемой части при закрытии депо? Полная аналогия соотв. процедуры для Сберегательного в МАБе или как? Заявку на снятие этих 50к как можно в МАБе или через КЦ подать? Как быстро она будет выполнена, по регламенту 10-14-17, до конца опердня, до 12:00 следующего опердня?Конешно, если бы на несниж 50К установили 16%, а на остальную сумму таки 14%, то было бы веселее... ну т.е. я бы прямо в омут головою