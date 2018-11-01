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Альфа-Банк
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Додано: Чет 29 лис, 2018 12:40
Сибарит написав: abc111 написав:
..как доходный сейф начисляет %,ежедневно или годовых??? Неделю сумма не меняется..
Начисляет ежедневно, а капитализирует в последний рабочий день месяца.
Спс.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 15:15
На письма, написанные на бумаге в отделении - отвечают.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 16:42
clientage написав:
Вопросы:
1. Отето "без зміни процентної ставки" означает, шо если как то мне приспичит и я решу закрыть депозит, т.е. снять и оте неснижаемые 50К, то начисленные %% с начала очередного месяца будут мне полностью выплачены?
2. А какой регламент/порядок на выплату неснижаемой части при закрытии депо? Полная аналогия соотв. процедуры для Сберегательного в МАБе или как? Заявку на снятие этих 50к как можно в МАБе или через КЦ подать? Как быстро она будет выполнена, по регламенту 10-14-17, до конца опердня, до 12:00 следующего опердня?
Конешно, если бы на несниж 50К установили 16%, а на остальную сумму таки 14%, то было бы веселее... ну т.е. я бы прямо в омут головою
clientage, добрый день.
1. Да, верно.
2. Заказать сумму для снятия Депозита можно через КЦ банка (сумма от 2 000 грн. и без ограничения по максимальной сумме и в любой валюте). При этом при заказе:
до 12:00 - средства клиент сможет получить на второй рабочий день;
после 12:00 - средства клиент может получить через 2 рабочих дня.
Если нужно позже, то указываете желаемую дату.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 16:55
Alfa_Bank написав: clientage написав:
Вопросы:
1. Отето "без зміни процентної ставки" означает, шо если как то мне приспичит и я решу закрыть депозит, т.е. снять и оте неснижаемые 50К, то начисленные %% с начала очередного месяца будут мне полностью выплачены?
2. А какой регламент/порядок на выплату неснижаемой части при закрытии депо? Полная аналогия соотв. процедуры для Сберегательного в МАБе или как? Заявку на снятие этих 50к как можно в МАБе или через КЦ подать? Как быстро она будет выполнена, по регламенту 10-14-17, до конца опердня, до 12:00 следующего опердня?
Конешно, если бы на несниж 50К установили 16%, а на остальную сумму таки 14%, то было бы веселее... ну т.е. я бы прямо в омут головою
clientage, добрый день.
1. Да, верно.
2. Заказать сумму для снятия Депозита можно через КЦ банка (сумма от 2 000 грн. и без ограничения по максимальной сумме и в любой валюте). При этом при заказе:
до 12:00 - средства клиент сможет получить на второй рабочий день;
после 12:00 - средства клиент может получить через 2 рабочих дня.
Если нужно позже, то указываете желаемую дату.
Да я на карту думаю снимать тело в сл. чего, зачем же мне заказывать. А вот сам регламент проводки такой операции закрытия мне остался непонятен.
Когда будут доступны средства на карте после нажатия пимпочки закрыть депозит в МАБе?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:13
clientage написав: Alfa_Bank написав: clientage написав:
Вопросы:
1. Отето "без зміни процентної ставки" означает, шо если как то мне приспичит и я решу закрыть депозит, т.е. снять и оте неснижаемые 50К, то начисленные %% с начала очередного месяца будут мне полностью выплачены?
2. А какой регламент/порядок на выплату неснижаемой части при закрытии депо? Полная аналогия соотв. процедуры для Сберегательного в МАБе или как? Заявку на снятие этих 50к как можно в МАБе или через КЦ подать? Как быстро она будет выполнена, по регламенту 10-14-17, до конца опердня, до 12:00 следующего опердня?
Конешно, если бы на несниж 50К установили 16%, а на остальную сумму таки 14%, то было бы веселее... ну т.е. я бы прямо в омут головою
clientage, добрый день.
1. Да, верно.
2. Заказать сумму для снятия Депозита можно через КЦ банка (сумма от 2 000 грн. и без ограничения по максимальной сумме и в любой валюте). При этом при заказе:
до 12:00 - средства клиент сможет получить на второй рабочий день;
после 12:00 - средства клиент может получить через 2 рабочих дня.
Если нужно позже, то указываете желаемую дату.
Да я на карту думаю снимать тело в сл. чего, зачем же мне заказывать. А вот сам регламент проводки такой операции закрытия мне остался непонятен.
Когда будут доступны средства на карте после нажатия пимпочки закрыть депозит в МАБе?
clientage, ответ был предоставлен согласно вашему вопросу.
В МАБе можно закрыть Депозит, который был открыт в МАБе. Для закрытия (частичного снятия) Депозита Сберегательный Плюс в МАБе регламент перевода средств на карту такой же, как и по Сберегательному вкладу.
С 01.11.18 г. оформление Депозита Сберегательный Плюс возможно только в отделении.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:17
Alfa_Bank написав:
С 01.11.18 г. оформление Депозита Сберегательный Плюс возможно только в отделении.
с 1/11/18 или с 1/12/18? Потому как я его именно в МАБе СЕЙЧАС наблюдаю
Через отд-е такая канитель мне не интерестна, сорри
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:19
pharus написав:
Уважаемая Виктория! Есть ли обновление информации о сроках перехода номеров картсчетов с 2625 на 2620? До какой даты еще можно пользоваться старыми шаблонами пополнения картсчетов других клиентов АБУ?
pharus, добрый день. Пока нет информации.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:21
clientage написав: Alfa_Bank написав:
С 01.11.18 г. оформление Депозита Сберегательный Плюс возможно только в отделении.
с 1/11/18 или с 1/12/18? Потому как я его именно в МАБе СЕЙЧАС наблюдаю
Через отд-е такая канитель мне не интерестна, сорри
С 01.11.18 г.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 18:31
Alfa_Bank написав:
2. Заказать сумму для снятия Депозита можно через КЦ банка (сумма от 2 000 грн. и без ограничения по максимальной сумме и в любой валюте). При этом при заказе:
до 12:00 - средства клиент сможет получить на второй рабочий день;
после 12:00 - средства клиент может получить через 2 рабочих дня.
Если нужно позже, то указываете желаемую дату.
если нужно получить деньги в 10.00 то когда нужно заказывать?
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Додано: Чет 29 лис, 2018 18:52
demichh написав:
На письма, написанные на бумаге в отделении - отвечают.
Не всегда...
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