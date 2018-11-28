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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 18:56
J написав: Alfa_Bank написав:
2. Заказать сумму для снятия Депозита можно через КЦ банка (сумма от 2 000 грн. и без ограничения по максимальной сумме и в любой валюте). При этом при заказе:
до 12:00 - средства клиент сможет получить на второй рабочий день;
после 12:00 - средства клиент может получить через 2 рабочих дня.
Если нужно позже, то указываете желаемую дату.
если нужно получить деньги в 10.00 то когда нужно заказывать?
С каких пор изменение? Несколько месяцев назад в отделении мне сказали, что заказать по телефону не возможно, только при посещении отделения...
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ol_zy
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Додано: Чет 29 лис, 2018 19:01
ol_zy написав: J написав: Alfa_Bank написав:
2. Заказать сумму для снятия Депозита можно через КЦ банка (сумма от 2 000 грн. и без ограничения по максимальной сумме и в любой валюте). При этом при заказе:
до 12:00 - средства клиент сможет получить на второй рабочий день;
после 12:00 - средства клиент может получить через 2 рабочих дня.
Если нужно позже, то указываете желаемую дату.
если нужно получить деньги в 10.00 то когда нужно заказывать?
С каких пор изменение? Несколько месяцев назад в отделении мне сказали, что заказать по телефону не возможно, только при посещении отделения...
вчера заказал($) через КЦ, сегодня получил, полет нормальный
Одна бджола мало меду наносить...
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Banki
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Додано: Чет 29 лис, 2018 19:03
есть инфа, такси будет в след. месяце?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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