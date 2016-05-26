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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6423642464256426

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 929
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 18:56

  J написав:
  Alfa_Bank написав:2. Заказать сумму для снятия Депозита можно через КЦ банка (сумма от 2 000 грн. и без ограничения по максимальной сумме и в любой валюте). При этом при заказе:
до 12:00 - средства клиент сможет получить на второй рабочий день;
после 12:00 - средства клиент может получить через 2 рабочих дня.
Если нужно позже, то указываете желаемую дату.

если нужно получить деньги в 10.00 то когда нужно заказывать?

С каких пор изменение? Несколько месяцев назад в отделении мне сказали, что заказать по телефону не возможно, только при посещении отделения...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:01

  ol_zy написав:
  J написав:
  Alfa_Bank написав:2. Заказать сумму для снятия Депозита можно через КЦ банка (сумма от 2 000 грн. и без ограничения по максимальной сумме и в любой валюте). При этом при заказе:
до 12:00 - средства клиент сможет получить на второй рабочий день;
после 12:00 - средства клиент может получить через 2 рабочих дня.
Если нужно позже, то указываете желаемую дату.

если нужно получить деньги в 10.00 то когда нужно заказывать?

С каких пор изменение? Несколько месяцев назад в отделении мне сказали, что заказать по телефону не возможно, только при посещении отделения...

вчера заказал($) через КЦ, сегодня получил, полет нормальный
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 19:03

есть инфа, такси будет в след. месяце?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 20:15

Альфа банк неправомерно начислил долг.

Альфа банк неправомерно начислил долг,хотя все платежи были совершены вовремя, теперь всякие ур** звонят с номера 0462650060 и угрожают.
User0101
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:02

  User0101 написав:Альфа банк неправомерно начислил долг,хотя все платежи были совершены вовремя, теперь всякие ур** звонят с номера 0462650060 и угрожают.


Так бывает если перевести в последний день с карты на карту.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:54

  proftpd66 написав:есть инфа, такси будет в след. месяце?

Если верить присланому скрину, то нет
Пс. Не та ветка)
mihasik
 
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