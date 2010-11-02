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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лис, 2018 18:56
J написав: Alfa_Bank написав:
2. Заказать сумму для снятия Депозита можно через КЦ банка (сумма от 2 000 грн. и без ограничения по максимальной сумме и в любой валюте). При этом при заказе:
до 12:00 - средства клиент сможет получить на второй рабочий день;
после 12:00 - средства клиент может получить через 2 рабочих дня.
Если нужно позже, то указываете желаемую дату.
если нужно получить деньги в 10.00 то когда нужно заказывать?
С каких пор изменение? Несколько месяцев назад в отделении мне сказали, что заказать по телефону не возможно, только при посещении отделения...
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ol_zy
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Додано: Чет 29 лис, 2018 19:01
ol_zy написав: J написав: Alfa_Bank написав:
2. Заказать сумму для снятия Депозита можно через КЦ банка (сумма от 2 000 грн. и без ограничения по максимальной сумме и в любой валюте). При этом при заказе:
до 12:00 - средства клиент сможет получить на второй рабочий день;
после 12:00 - средства клиент может получить через 2 рабочих дня.
Если нужно позже, то указываете желаемую дату.
если нужно получить деньги в 10.00 то когда нужно заказывать?
С каких пор изменение? Несколько месяцев назад в отделении мне сказали, что заказать по телефону не возможно, только при посещении отделения...
вчера заказал($) через КЦ, сегодня получил, полет нормальный
Одна бджола мало меду наносить...
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Banki
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Додано: Чет 29 лис, 2018 19:03
есть инфа, такси будет в след. месяце?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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proftpd66
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Додано: Чет 29 лис, 2018 20:15
Альфа банк неправомерно начислил долг,хотя все платежи были совершены вовремя, теперь всякие ур** звонят с номера 0462650060 и угрожают.
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User0101
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:02
User0101 написав:
Альфа банк неправомерно начислил долг,хотя все платежи были совершены вовремя, теперь всякие ур** звонят с номера 0462650060 и угрожают.
Так бывает если перевести в последний день с карты на карту.
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WachtAmRhein
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:14
WachtAmRhein
согласно их же информации ОПЕРАЦИЯ ПРОВЕДЕННАЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ ДО19-00 В РАБОЧИЙ ДЕНЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОВЕДЕНА НА СЛЕДУЮЩИЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. А НИКАК НЕ ПОЗДНЕЕ.
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User0101
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:54
proftpd66 написав:
есть инфа, такси будет в след. месяце?
Если верить присланому скрину, то нет
Пс. Не та ветка)
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mihasik
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:39
до которого времени с сберегательного на кредитку можно бросить, чтобы сегодняшней датой прошло зачисление ?
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал "Форбс" и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда пиZдуйте на работу!
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проффесор
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:45
проффесор написав:
до которого времени с сберегательного на кредитку можно бросить, чтобы сегодняшней датой прошло зачисление ?
до 16:59
ток часы с Аллой сверьте
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:53
По какому курсу выдадут гривны с валютной карты? Пакет Платинум Блэк.
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tano
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