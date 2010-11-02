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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6424642564266427

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 929
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:57

  tano написав:По какому курсу выдадут гривны с валютной карты? Пакет Платинум Блэк.

По курсу покупки банка для карт
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Повідомлень: 8523
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:00

  User0101 написав:WachtAmRhein
согласно их же информации ОПЕРАЦИЯ ПРОВЕДЕННАЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ ДО19-00 В РАБОЧИЙ ДЕНЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОВЕДЕНА НА СЛЕДУЮЩИЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. А НИКАК НЕ ПОЗДНЕЕ.

User0101, добрый день. Укажите, пожалуйста, в ЛС номер счета.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 5146
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Подякував: 40 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:24

Всем добрый день!
Хочу вам сообщить, что с декабря я буду работать в другом отделе банка, и теперь следить за веткой будет Юлия. За вас я спокойна, так как она ответственный и внимательный сотрудник. Я уверена, что вы найдете общий язык.
Я буду продолжать заниматься поддержкой клиентов, но по другому направлению, поэтому ваши пожелания буду слышать и учитывать.
Время, проведенное с вами, для меня бесценный опыт. Спасибо всем вам и держитесь :wink: .
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 5146
З нами з: 18.02.13
Подякував: 40 раз.
Подякували: 383 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:26

Alfa_Bank Спасибо Виктория.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлень: 1412
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Подякував: 186 раз.
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