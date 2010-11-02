По курсу покупки банка для карт
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:57
Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:00
Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:24
Всем добрый день!
Хочу вам сообщить, что с декабря я буду работать в другом отделе банка, и теперь следить за веткой будет Юлия. За вас я спокойна, так как она ответственный и внимательный сотрудник. Я уверена, что вы найдете общий язык.
Я буду продолжать заниматься поддержкой клиентов, но по другому направлению, поэтому ваши пожелания буду слышать и учитывать.
Время, проведенное с вами, для меня бесценный опыт. Спасибо всем вам и держитесь .
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