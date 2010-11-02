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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6425642664276428

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 929
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:33

  sola написав:Еще бы убрали бредовое "2 гривны = 1 бонус" и указывали честный процент кэшбека

Да, эти ребусы жёстко напрягают
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:34

Re: Альфа-Банк

  sola написав:Альфа решила потягаться с моней.

так выйдет с орешками скидка 5% на бензус или как?
Бо у меня калякулятор устал эту белиберду пересчитывать 8) :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:37

  clientage написав:
  sola написав:Альфа решила потягаться с моней.

так выйдет с орешками скидка 5% на бензус или как?
Бо у меня калякулятор устал эту белиберду пересчитывать 8) :lol:


примерно 4% чистыми
кредитки можно будет скоро выкидать) осталось бесплатные рассрочки по дебеткам сделать ггг
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:13

Alfa_Bank Спасибо за хорошую работу на форуме)
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:49

  romanauscas написав:
  clientage написав:
  sola написав:Альфа решила потягаться с моней.

так выйдет с орешками скидка 5% на бензус или как?
Бо у меня калякулятор устал эту белиберду пересчитывать 8) :lol:


примерно 4% чистыми
кредитки можно будет скоро выкидать) осталось бесплатные рассрочки по дебеткам сделать ггг

А где посмотреть категории на декабрь? В приложении показывает ноябрьские АЗС х6, т.е. 3% (и минус налог, если правильно понимаю).
M-Audio
 
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