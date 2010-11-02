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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:33
sola написав:
Еще бы убрали бредовое "2 гривны = 1 бонус" и указывали честный процент кэшбека
Да, эти ребусы жёстко напрягают
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:34
sola написав:
Альфа решила потягаться с моней.
так выйдет с орешками скидка 5% на бензус или как?
Бо у меня калякулятор устал эту белиберду пересчитывать
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:37
clientage написав: sola написав:
Альфа решила потягаться с моней.
так выйдет с орешками скидка 5% на бензус или как?
Бо у меня калякулятор устал эту белиберду пересчитывать
примерно 4% чистыми
кредитки можно будет скоро выкидать) осталось бесплатные рассрочки по дебеткам сделать ггг
ВВХ - ПНХ!
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romanauscas
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:13
Alfa_Bank Спасибо за хорошую работу на форуме)
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:49
romanauscas написав: clientage написав: sola написав:
Альфа решила потягаться с моней.
так выйдет с орешками скидка 5% на бензус или как?
Бо у меня калякулятор устал эту белиберду пересчитывать
примерно 4% чистыми
кредитки можно будет скоро выкидать) осталось бесплатные рассрочки по дебеткам сделать ггг
А где посмотреть категории на декабрь? В приложении показывает ноябрьские АЗС х6, т.е. 3% (и минус налог, если правильно понимаю).
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П'ят 30 лис, 2018 12:37
newbie
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