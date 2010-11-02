Да, эти ребусы жёстко напрягают
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:33
Да, эти ребусы жёстко напрягают
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:34
Re: Альфа-Банк
так выйдет с орешками скидка 5% на бензус или как?
Бо у меня калякулятор устал эту белиберду пересчитывать
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:37
примерно 4% чистыми
кредитки можно будет скоро выкидать) осталось бесплатные рассрочки по дебеткам сделать ггг
ВВХ - ПНХ!
Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:13
Alfa_Bank Спасибо за хорошую работу на форуме)
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
|