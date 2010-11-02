Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:33
sola написав:
Еще бы убрали бредовое "2 гривны = 1 бонус" и указывали честный процент кэшбека
Да, эти ребусы жёстко напрягают
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:34
sola написав:
Альфа решила потягаться с моней.
так выйдет с орешками скидка 5% на бензус или как?
Бо у меня калякулятор устал эту белиберду пересчитывать
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:37
clientage написав: sola написав:
Альфа решила потягаться с моней.
так выйдет с орешками скидка 5% на бензус или как?
Бо у меня калякулятор устал эту белиберду пересчитывать
примерно 4% чистыми
кредитки можно будет скоро выкидать) осталось бесплатные рассрочки по дебеткам сделать ггг
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:13
Alfa_Bank Спасибо за хорошую работу на форуме)
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-VICTOR-
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:49
romanauscas написав: clientage написав: sola написав:
Альфа решила потягаться с моней.
так выйдет с орешками скидка 5% на бензус или как?
Бо у меня калякулятор устал эту белиберду пересчитывать
примерно 4% чистыми
кредитки можно будет скоро выкидать) осталось бесплатные рассрочки по дебеткам сделать ггг
А где посмотреть категории на декабрь? В приложении показывает ноябрьские АЗС х6, т.е. 3% (и минус налог, если правильно понимаю).
M-Audio
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:52
M-Audio написав:
А где посмотреть категории на декабрь? В приложении показывает ноябрьские АЗС х6, т.е. 3% (и минус налог, если правильно понимаю).
На предыдущей странице этого форума)
ну и + тут
https://alfabank.ua/ru/about/press/otri ... -club-2967
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:12
Пусть будет. А то в период с 20:30 до 6 утра скоростной сбер не пашет. АМБ спасает, когда не срочно.
Кочевник написав:Поповнення з ощадного виАльфаМобайл досі тількі по дібільному регламенту? Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
Свинорыл 80lvl
cdj2
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:12
Alfa_Bank написав:
Всем добрый день!
Хочу вам сообщить, что с декабря я буду работать в другом отделе банка, и теперь следить за веткой будет Юлия. За вас я спокойна, так как она ответственный и внимательный сотрудник. Я уверена, что вы найдете общий язык.
Я буду продолжать заниматься поддержкой клиентов, но по другому направлению, поэтому ваши пожелания буду слышать и учитывать.
Время, проведенное с вами, для меня бесценный опыт. Спасибо всем вам и держитесь
.
Виктория, спасибо Вам и удачи )
Viktor2812
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:17
Чет я не понял, опять вернули 50 грн на вывод?
Там же участники программы могут видеть историю начисления «кешью» и использовать их, возвращая деньги за выбранные покупки. Минимальная сумма покупки, которую можно компенсировать с помощью бонусов, составляет всего 50 грн.
curiousobro
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 17:38
curiousobro написав:
Чет я не понял, опять вернули 50 грн на вывод?
Там же участники программы могут видеть историю начисления «кешью» и использовать их, возвращая деньги за выбранные покупки. Минимальная сумма покупки, которую можно компенсировать с помощью бонусов, составляет всего 50 грн.
Да. Изменения недавно. Ещё комиссию за пополнение мобилок в мабе должны сегодня убрать. И кое-что по супербонусам с 1 декабря хорошее будет
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Свинорыл 80lvl
cdj2
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П'ят 30 лис, 2018 12:37 newbie