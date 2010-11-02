Alfa_Bank написав:

Всем добрый день!Хочу вам сообщить, что с декабря я буду работать в другом отделе банка, и теперь следить за веткой будет Юлия. За вас я спокойна, так как она ответственный и внимательный сотрудник. Я уверена, что вы найдете общий язык.Я буду продолжать заниматься поддержкой клиентов, но по другому направлению, поэтому ваши пожелания буду слышать и учитывать.Время, проведенное с вами, для меня бесценный опыт. Спасибо всем вам и держитесь