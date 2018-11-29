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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:08
Пресловутые 8/10/12 платежей по Комфорту/Ультре/Платине -
считают по дате операции или дате проводки ?
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:08
mustbe написав:
Пресловутые 8/10/12 платежей по Комфорту/Ультре/Платине -
считают по дате операции или дате проводки ?
Проводки
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:15
Орехобонусы:Солодощі (MCC 5441, 5462) - 20%
Дитячі іграшки (MCC 5945) - 20%
Где б найти супермаркет с таким кодом (MCC 5441, 5462)?
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lel
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:24
lel написав:
Орехобонусы:Солодощі (MCC 5441, 5462) - 20%
Дитячі іграшки (MCC 5945) - 20%
Где б найти супермаркет с таким кодом (MCC 5441, 5462)?
Рошен кажется 5441
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Ivanhoe
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:28
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sola
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:44
lel написав:
Орехобонусы:Солодощі (MCC 5441, 5462) - 20%
Дитячі іграшки (MCC 5945) - 20%
Где б найти супермаркет с таким кодом (MCC 5441, 5462)?
В Днепре 5441 довольно часто попадается.Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:00
cdj2 Слипнется что то, если на неделю закупиться в Рошене. Хотя, ближе к новому году - можно спланировать.
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lel
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:31
Alfa_Bank написав:
Всем добрый день!
Хочу вам сообщить, что с декабря я буду работать в другом отделе банка, и теперь следить за веткой будет Юлия. За вас я спокойна, так как она ответственный и внимательный сотрудник. Я уверена, что вы найдете общий язык.
Я буду продолжать заниматься поддержкой клиентов, но по другому направлению, поэтому ваши пожелания буду слышать и учитывать.
Время, проведенное с вами, для меня бесценный опыт. Спасибо всем вам и держитесь
.
Очень жаль, Виктория, что вы нас покидаете.
Надеюсь вы пошли на повышение, только в этом случае жалость будет неуместна.
Большой вам зарплаты, блестящей карьеры... ну и счастья в личной жизни!
Мы вашу помощь никогда не забудем!
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Stringer
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