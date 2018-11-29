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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6426642764286429

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 929
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:08

Пресловутые 8/10/12 платежей по Комфорту/Ультре/Платине -
считают по дате операции или дате проводки ?
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:08

  mustbe написав:Пресловутые 8/10/12 платежей по Комфорту/Ультре/Платине -
считают по дате операции или дате проводки ?

Проводки
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:15

Re: Альфа-Банк

Орехобонусы:

Солодощі (MCC 5441, 5462) - 20%
Дитячі іграшки (MCC 5945) - 20%
Где б найти супермаркет с таким кодом (MCC 5441, 5462)? :D
lel
 
Повідомлень: 1828
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:24

  lel написав:Орехобонусы:

Солодощі (MCC 5441, 5462) - 20%
Дитячі іграшки (MCC 5945) - 20%
Где б найти супермаркет с таким кодом (MCC 5441, 5462)? :D


Рошен кажется 5441
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:28

  lel написав:Где б найти супермаркет с таким кодом (MCC 5441, 5462)? :D



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sola
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:44

Re: Альфа-Банк

lel написав:Орехобонусы:

Солодощі (MCC 5441, 5462) - 20%
Дитячі іграшки (MCC 5945) - 20%
Где б найти супермаркет с таким кодом (MCC 5441, 5462)? :D
В Днепре 5441 довольно часто попадается.

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Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:00

cdj2 Слипнется что то, если на неделю закупиться в Рошене. Хотя, ближе к новому году - можно спланировать.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:31

  Alfa_Bank написав:Всем добрый день!
Хочу вам сообщить, что с декабря я буду работать в другом отделе банка, и теперь следить за веткой будет Юлия. За вас я спокойна, так как она ответственный и внимательный сотрудник. Я уверена, что вы найдете общий язык.
Я буду продолжать заниматься поддержкой клиентов, но по другому направлению, поэтому ваши пожелания буду слышать и учитывать.
Время, проведенное с вами, для меня бесценный опыт. Спасибо всем вам и держитесь :wink: .

Очень жаль, Виктория, что вы нас покидаете.
Надеюсь вы пошли на повышение, только в этом случае жалость будет неуместна.
Большой вам зарплаты, блестящей карьеры... ну и счастья в личной жизни!
Мы вашу помощь никогда не забудем!
Stringer
 
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