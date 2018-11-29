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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6427642864296430

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 929
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:31

Форумчане, в кэшью-клубе 88000 бонусов. При попытке использовать пишет типа мало, собирай ещё :? . Я правильно понимаю что это 880грн.? :|
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lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:37

  lov2108 написав:Форумчане, в кэшью-клубе 88000 бонусов. При попытке использовать пишет типа мало, собирай ещё :? . Я правильно понимаю что это 880грн.? :|

880 x0.805 = 708.4
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:38

  lov2108 написав:Форумчане, в кэшью-клубе 88000 бонусов. При попытке использовать пишет типа мало, собирай ещё :? . Я правильно понимаю что это 880грн.? :|


Нет, это около 700 грн.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:40

  lov2108 написав:Форумчане, в кэшью-клубе 88000 бонусов. При попытке использовать пишет типа мало, собирай ещё :? . Я правильно понимаю что это 880грн.? :|

708,42 грн.
sola
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:46

  clientage написав:
  lov2108 написав:Форумчане, в кэшью-клубе 88000 бонусов. При попытке использовать пишет типа мало, собирай ещё :? . Я правильно понимаю что это 880грн.? :|

880 x0.805 = 708.4


Спасибо. Ну так а почему пишет что мало? Сколько ж надо собрать чтоб хоть какую-то покупку отбить? Не понимаю :shock:
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:47

Re: Альфа-Банк

lov2108 написав:
  clientage написав:
  lov2108 написав:Форумчане, в кэшью-клубе 88000 бонусов. При попытке использовать пишет типа мало, собирай ещё :? . Я правильно понимаю что это 880грн.? :|

880 x0.805 = 708.4


Спасибо. Ну так а почему пишет что мало? Сколько ж надо собрать чтоб хоть какую-то покупку отбить? Не понимаю :shock:

А є покупки які можна відбивати?
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:02

Re: Альфа-Банк

lov2108 написав:Спасибо. Ну так а почему пишет что мало? Сколько ж надо собрать чтоб хоть какую-то покупку отбить? Не понимаю :shock:

Там же ще якийсь час( пару днів здається) потрібно для синхронізації після покупки чи останнього нарахування бонусів наче.
stryzhko
 
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