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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:31
Форумчане, в кэшью-клубе 88000 бонусов. При попытке использовать пишет типа мало, собирай ещё
. Я правильно понимаю что это 880грн.?
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
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lov2108
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:37
lov2108 написав:
Форумчане, в кэшью-клубе 88000 бонусов. При попытке использовать пишет типа мало, собирай ещё
. Я правильно понимаю что это 880грн.?
880 x0.805 = 708.4
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:38
lov2108 написав:
Форумчане, в кэшью-клубе 88000 бонусов. При попытке использовать пишет типа мало, собирай ещё
. Я правильно понимаю что это 880грн.?
Нет, это около 700 грн.
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antey718
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:40
lov2108 написав:
Форумчане, в кэшью-клубе 88000 бонусов. При попытке использовать пишет типа мало, собирай ещё
. Я правильно понимаю что это 880грн.?
708,42 грн.
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sola
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:46
clientage написав: lov2108 написав:
Форумчане, в кэшью-клубе 88000 бонусов. При попытке использовать пишет типа мало, собирай ещё
. Я правильно понимаю что это 880грн.?
880 x0.805 = 708.4
Спасибо. Ну так а почему пишет что мало? Сколько ж надо собрать чтоб хоть какую-то покупку отбить? Не понимаю
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
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lov2108
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:47
lov2108 написав: clientage написав: lov2108 написав:
Форумчане, в кэшью-клубе 88000 бонусов. При попытке использовать пишет типа мало, собирай ещё
. Я правильно понимаю что это 880грн.?
880 x0.805 = 708.4
Спасибо. Ну так а почему пишет что мало? Сколько ж надо собрать чтоб хоть какую-то покупку отбить? Не понимаю
А є покупки які можна відбивати?
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korovas2
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:02
lov2108 написав:
Спасибо. Ну так а почему пишет что мало? Сколько ж надо собрать чтоб хоть какую-то покупку отбить? Не понимаю
Там же ще якийсь час( пару днів здається) потрібно для синхронізації після покупки чи останнього нарахування бонусів наче.
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stryzhko
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:32
lov2108
Аналогично. У меня 12000 бонусов.
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Oktawa
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:42
Oktawa написав:lov2108
Аналогично. У меня 12000 бонусов.
копить надо
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Суб 01 гру, 2018 00:10
за Декабрь есть такси? или пора в А-банк?
Мизантрóп написав: Oktawa написав:lov2108
Аналогично. У меня 12000 бонусов.
копить надо
копить до миллиарда? или до минимальной суммы любого платежа?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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proftpd66
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