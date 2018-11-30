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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 гру, 2018 00:17
Re: Альфа-Банк
Когда в Альфе новый день настает обычно? в 0:00 еще не декабрь)))
Додано: Суб 01 гру, 2018 00:27
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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