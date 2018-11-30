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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 гру, 2018 00:17
Когда в Альфе новый день настает обычно? в 0:00 еще не декабрь)))
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anis
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Додано: Суб 01 гру, 2018 00:27
anis написав:
Когда в Альфе новый день настает обычно? в 0:00 еще не декабрь)))
солнце еще не взошло
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Суб 01 гру, 2018 08:30
Так а где заявленные 3 категории на декабрь? У меня в приложении написано, как и в прошлом месяце: выберите две категории ... У всех так?
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Oktawa
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Додано: Суб 01 гру, 2018 08:32
3 категории выбрал
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VetalUA
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Додано: Суб 01 гру, 2018 08:33
Oktawa написав:
Так а где заявленные 3 категории на декабрь? У меня в приложении написано, как и в прошлом месяце: выберите две категории ... У всех так?
три.Обнова стоит.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Суб 01 гру, 2018 08:38
Мизантрóп
Да, вы правы, написано две, но даёт выбрать три. Получается АЗС и продукты выгоднее, чем по кредитке, а кафе также?
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Oktawa
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Додано: Суб 01 гру, 2018 09:46
korovas2 написав: clientage написав: lov2108 написав:
Форумчане, в кэшью-клубе 88000 бонусов. При попытке использовать пишет типа мало, собирай ещё
. Я правильно понимаю что это 880грн.?
880 x0.805 = 708.4
Спасибо. Ну так а почему пишет что мало? Сколько ж надо собрать чтоб хоть какую-то покупку отбить? Не понимаю
А є покупки які можна відбивати?
Та купив наче хлібчика, а воно й то не відбиває
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lov2108
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Додано: Суб 01 гру, 2018 10:49
Oktawa написав:Мизантрóп
Да, вы правы, написано две, но даёт выбрать три. Получается АЗС и продукты выгоднее, чем по кредитке, а кафе также?
написано три тоже
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Суб 01 гру, 2018 11:10
Шановне товариство!
В чому може бути проблема - застосунок працю нормально, проте при переході до "Моїх супербонусів" відбувається - "Роботу Альфа-банк припинено"
.
Востаннє редагувалось V2
в Суб 01 гру, 2018 11:14, всього редагувалось 2 разів.
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V2
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Додано: Суб 01 гру, 2018 11:10
lov2108 написав:
Та купив наче хлібчика, а воно й то не відбиває
Больше мин. суммы? Проведена по счету?
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