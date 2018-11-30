RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6429643064316432>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 929
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 00:17

Re: Альфа-Банк

Когда в Альфе новый день настает обычно? в 0:00 еще не декабрь)))
anis
 
Повідомлень: 1632
З нами з: 22.11.15
Подякував: 78 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 00:27

  anis написав:Когда в Альфе новый день настает обычно? в 0:00 еще не декабрь)))

солнце еще не взошло
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1874
З нами з: 03.12.14
Подякував: 177 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 08:30

Re: Альфа-Банк

Так а где заявленные 3 категории на декабрь? У меня в приложении написано, как и в прошлом месяце: выберите две категории ... У всех так?
Oktawa
 
Повідомлень: 54
З нами з: 08.11.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 08:32

3 категории выбрал
VetalUA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 876
З нами з: 30.09.13
Подякував: 53 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 08:33

  Oktawa написав:Так а где заявленные 3 категории на декабрь? У меня в приложении написано, как и в прошлом месяце: выберите две категории ... У всех так?

три.Обнова стоит.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1874
З нами з: 03.12.14
Подякував: 177 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 08:38

Мизантрóп
Да, вы правы, написано две, но даёт выбрать три. Получается АЗС и продукты выгоднее, чем по кредитке, а кафе также?
Oktawa
 
Повідомлень: 54
З нами з: 08.11.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 09:46

  korovas2 написав:
  clientage написав:
  lov2108 написав:Форумчане, в кэшью-клубе 88000 бонусов. При попытке использовать пишет типа мало, собирай ещё :? . Я правильно понимаю что это 880грн.? :|
880 x0.805 = 708.4


Спасибо. Ну так а почему пишет что мало? Сколько ж надо собрать чтоб хоть какую-то покупку отбить? Не понимаю :shock:

А є покупки які можна відбивати?

Та купив наче хлібчика, а воно й то не відбиває :(
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1920
З нами з: 26.02.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 10:49

  Oktawa написав:Мизантрóп
Да, вы правы, написано две, но даёт выбрать три. Получается АЗС и продукты выгоднее, чем по кредитке, а кафе также?

написано три тожеЗображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1874
З нами з: 03.12.14
Подякував: 177 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 11:10

Re: Альфа-Банк

Шановне товариство!
В чому може бути проблема - застосунок працю нормально, проте при переході до "Моїх супербонусів" відбувається - "Роботу Альфа-банк припинено" :roll: .
Востаннє редагувалось V2 в Суб 01 гру, 2018 11:14, всього редагувалось 2 разів.
V2
4
 
Повідомлень: 5532
З нами з: 03.07.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 11:10

Re: Альфа-Банк

lov2108 написав:Та купив наче хлібчика, а воно й то не відбиває :(


Больше мин. суммы? Проведена по счету?
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2349
З нами з: 24.06.15
Подякував: 45 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6429643064316432>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, stellassvitonline, Surz і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1558, 1559, 1560
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15599 2220518
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 гру, 2018 11:41
Кащей
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3293, 3294, 3295
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32946 4064581
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 гру, 2018 11:35
Квесторе_поверніться
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 603, 604, 605
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6044 1435173
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 лис, 2018 22:58
WachtAmRhein

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.