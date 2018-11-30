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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6429643064316432

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 929
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 11:58

Через ОККО Pay / WOG Pay кто-нибудь платит картой Альфы?

Добавляется карта только после долгого убеждения поддержки, что это не мошенническая операция. При каждой оплате тоже такой квест проходить?
sola
 
Повідомлень: 4099
З нами з: 02.03.09
Подякував: 485 раз.
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  #<1 ... 6429643064316432
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