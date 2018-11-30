Через ОККО Pay / WOG Pay кто-нибудь платит картой Альфы?
Добавляется карта только после долгого убеждения поддержки, что это не мошенническая операция. При каждой оплате тоже такой квест проходить?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 гру, 2018 11:58
Через ОККО Pay / WOG Pay кто-нибудь платит картой Альфы?
Добавляется карта только после долгого убеждения поддержки, что это не мошенническая операция. При каждой оплате тоже такой квест проходить?
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