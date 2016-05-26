lov2108 написав:Та купив наче хлібчика, а воно й то не відбиває
Больше мин. суммы? Проведена по счету?
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Додано: Суб 01 гру, 2018 11:10
Re: Альфа-Банк
Больше мин. суммы? Проведена по счету?
Додано: Суб 01 гру, 2018 11:58
Через ОККО Pay / WOG Pay кто-нибудь платит картой Альфы?
Добавляется карта только после долгого убеждения поддержки, что это не мошенническая операция. При каждой оплате тоже такой квест проходить?
Додано: Суб 01 гру, 2018 12:40
Пользовался на ОККО активно Максимкой пока были норм-е рассрочки -- без эксцессов.
Ну кроме заправки "до полного". Нужно заправляться на конкретную сумму или объём, а при до полного происходит предварительное бронирование 2000грн, а потом возврат и списание уже реальной суммы -- эт непреодолимое препятствие для начисление к-л бонусов
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 01 гру, 2018 12:41
Re: Альфа-Банк
Поповнював телефон під ще жовтневу акцію "Таємниця моментального та зручного поповнення мобільного рахунку – розкрита!", згідно умов якої до 25 листопада мали ощасливити 50 грн.
Комісії були, винагороди нема, дописував в підтримку МАБ, обіцяли за 2-3 дні відзвонити, що теж виявилось непосильним. Не знаю куди ще звертатись, чи не в ООН?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 01 гру, 2018 12:44
Напишите представителю в личку - как раз проверим какую смену нам оставила Виктория
Додано: Суб 01 гру, 2018 13:43
то же самое. Выбрасывает из приложения- надо заново вводить логин пароль. Есть подозрение что у нас старые андроиды однако.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Суб 01 гру, 2018 13:43
Скажите, а коммуналка в МАБ - там вот эти три десятка организаций в пяти городах Украины - это и всё, что можно оплатить? Или куда-то не туда смотрю? (Смотрю в "Платежі та перекази - Комунальні".
По реквизитам понятно, что можно, но интересен вопрос оплаты с кредитных средств, и какие там комиссии.
Додано: Суб 01 гру, 2018 13:46
Платил кредитными, комиссию не брало, но и КБ нету
Додано: Суб 01 гру, 2018 13:50
По реквизитам, или из того списка, что в "коммунальных"?
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