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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 гру, 2018 11:10
lov2108 написав:
Та купив наче хлібчика, а воно й то не відбиває
Больше мин. суммы? Проведена по счету?
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Додано: Суб 01 гру, 2018 11:58
Через ОККО Pay / WOG Pay кто-нибудь платит картой Альфы?
Добавляется карта только после долгого убеждения поддержки, что это не мошенническая операция. При каждой оплате тоже такой квест проходить?
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sola
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Додано: Суб 01 гру, 2018 12:40
sola написав:
Через ОККО Pay / WOG Pay кто-нибудь платит картой Альфы?
Добавляется карта только после долгого убеждения поддержки, что это не мошенническая операция. При каждой оплате тоже такой квест проходить?
Пользовался на ОККО активно Максимкой пока были норм-е рассрочки -- без эксцессов.
Ну кроме заправки "до полного". Нужно заправляться на конкретную сумму или объём, а при до полного происходит предварительное бронирование 2000грн, а потом возврат и списание уже реальной суммы -- эт непреодолимое препятствие для начисление к-л бонусов
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 01 гру, 2018 12:41
cdj2 написав:
Ещё комиссию за пополнение мобилок в мабе должны сегодня убрать.
Поповнював телефон під ще жовтневу акцію "Таємниця моментального та зручного поповнення мобільного рахунку – розкрита!", згідно умов якої до 25 листопада мали ощасливити 50 грн.
Комісії були, винагороди нема, дописував в підтримку МАБ, обіцяли за 2-3 дні відзвонити, що теж виявилось непосильним. Не знаю куди ще звертатись, чи не в ООН?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Суб 01 гру, 2018 12:44
Ой+ написав: cdj2 написав:
Ещё комиссию за пополнение мобилок в мабе должны сегодня убрать.
Поповнював телефон під ще жовтневу акцію "Таємниця моментального та зручного поповнення мобільного рахунку – розкрита!", згідно умов якої до 25 листопада мали ощасливити 50 грн.
Комісії були, винагороди нема, дописував в підтримку МАБ, обіцяли за 2-3 дні відзвонити, що теж виявилось непосильним. Не знаю куди ще звертатись, чи не в ООН?
Напишите представителю в личку - как раз проверим какую смену нам оставила Виктория
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Додано: Суб 01 гру, 2018 13:43
V2 написав:
Шановне товариство!
В чому може бути проблема - застосунок працю нормально, проте при переході до "Моїх супербонусів" відбувається - "Роботу Альфа-банк припинено"
.
то же самое. Выбрасывает из приложения- надо заново вводить логин пароль. Есть подозрение что у нас старые андроиды однако.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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VLADPn
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Додано: Суб 01 гру, 2018 13:43
Скажите, а коммуналка в МАБ - там вот эти три десятка организаций в пяти городах Украины - это и всё, что можно оплатить? Или куда-то не туда смотрю? (Смотрю в "Платежі та перекази - Комунальні".
По реквизитам понятно, что можно, но интересен вопрос оплаты с кредитных средств, и какие там комиссии.
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Додано: Суб 01 гру, 2018 13:46
M-Audio написав:
Скажите, а коммуналка в МАБ - там вот эти три десятка организаций в пяти городах Украины - это и всё, что можно оплатить? Или куда-то не туда смотрю? (Смотрю в "Платежі та перекази - Комунальні".
По реквизитам понятно, что можно, но интересен вопрос оплаты с кредитных средств, и какие там комиссии.
Платил кредитными, комиссию не брало, но и КБ нету
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curiousobro
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Додано: Суб 01 гру, 2018 13:50
curiousobro написав: M-Audio написав:
Скажите, а коммуналка в МАБ - там вот эти три десятка организаций в пяти городах Украины - это и всё, что можно оплатить? Или куда-то не туда смотрю? (Смотрю в "Платежі та перекази - Комунальні".
По реквизитам понятно, что можно, но интересен вопрос оплаты с кредитных средств, и какие там комиссии.
Платил кредитными, комиссию не брало, но и КБ нету
По реквизитам, или из того списка, что в "коммунальных"?
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M-Audio
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