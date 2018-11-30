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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 гру, 2018 18:31
Re: Альфа-Банк
а кто знает -комиссия при оплате коммуналки ч\з интернетбанк с пакетной карты превышает ощадбанковскую ? или вовсе отсутствует(что маловероятнно,конечно же..)?
Додано: Суб 01 гру, 2018 18:33
через МАБ по предустановленным шаблонам и с кредитки и с дебетки никаких комисс нет
Др. дело, шо гораздо интерестнее платить с кешбеком с карт др. банков, но через агрегаторов
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 01 гру, 2018 19:31
Re: Альфа-Банк
Зробив покупку на 200грн. Отримав бонуси. Хочу витратити своїх 50к бонусів від Укрсоца на повернення цієї покупки. В додатку пише недостатньо бонусів. Що не так?
Додано: Суб 01 гру, 2018 20:01
Провелась ли покупка?
Кошерный ли у покупки мсс, ведь не все покупки можно возместить?
Сколько прошло дней после покупки? Было вроде сообщение что можно будет компенсировать после трёх дней после проводки.
ЗЫ
Как всегда у Аллы пользователи тестеры.
Додано: Суб 01 гру, 2018 20:30
Иногда, кажется что топ-менджеры там праворадикальные, и хотят чтобы банк забетонировался сам
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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