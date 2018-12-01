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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6430643164326433

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 929
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 18:31

Re: Альфа-Банк

а кто знает -комиссия при оплате коммуналки ч\з интернетбанк с пакетной карты превышает ощадбанковскую ? или вовсе отсутствует(что маловероятнно,конечно же..)?
Бекас
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 18:33

  Бекас написав:а кто знает -комиссия при оплате коммуналки ч\з интернетбанк с пакетной карты превышает ощадбанковскую ? или вовсе отсутствует(что маловероятнно,конечно же..)?

через МАБ по предустановленным шаблонам и с кредитки и с дебетки никаких комисс нет
Др. дело, шо гораздо интерестнее платить с кешбеком с карт др. банков, но через агрегаторов :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 18:36

clientage
спасибо. надо попробовать
Бекас
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 19:31

Re: Альфа-Банк

Зробив покупку на 200грн. Отримав бонуси. Хочу витратити своїх 50к бонусів від Укрсоца на повернення цієї покупки. В додатку пише недостатньо бонусів. Що не так?
Haza
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 20:01

  Haza написав:Зробив покупку на 200грн. Отримав бонуси. Хочу витратити своїх 50к бонусів від Укрсоца на повернення цієї покупки. В додатку пише недостатньо бонусів. Що не так?

Провелась ли покупка?

Кошерный ли у покупки мсс, ведь не все покупки можно возместить?

Сколько прошло дней после покупки? Было вроде сообщение что можно будет компенсировать после трёх дней после проводки.

ЗЫ
Как всегда у Аллы пользователи тестеры.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 20:30

  curiousobro написав:Как всегда у Аллы пользователи тестеры.


Иногда, кажется что топ-менджеры там праворадикальные, и хотят чтобы банк забетонировался сам :)
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:26

Re: Альфа-Банк

Альфа, по окончанию срока действия пакетной карты "комфорт", которая сейчас MasterCard, перевыпускается как Visa?
DIRQL
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 22:16

  clientage написав:
  проффесор написав:до которого времени с сберегательного на кредитку можно бросить, чтобы сегодняшней датой прошло зачисление ?

до 16:59
ток часы с Аллой сверьте :)

откуда инфа что до 17-00 должно быть перекинуто?
я раз провтыкал и перекидывал в 18-15. прошло тем же днем.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 22:20

  mephala написав:
  clientage написав:
  проффесор написав:до которого времени с сберегательного на кредитку можно бросить, чтобы сегодняшней датой прошло зачисление ?

до 16:59
ток часы с Аллой сверьте :)

откуда инфа что до 17-00 должно быть перекинуто?
я раз провтыкал и перекидывал в 18-15. прошло тем же днем.

...и не уговаривайте :)
Шото было про "...до 19:00", но я не рискую и др. не советую :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 22:25

  Alfa_Bank написав:Всем добрый день!
Хочу вам сообщить, что с декабря я буду работать в другом отделе банка, и теперь следить за веткой будет Юлия. За вас я спокойна, так как она ответственный и внимательный сотрудник. Я уверена, что вы найдете общий язык.
Я буду продолжать заниматься поддержкой клиентов, но по другому направлению, поэтому ваши пожелания буду слышать и учитывать.
Время, проведенное с вами, для меня бесценный опыт. Спасибо всем вам и держитесь :wink: .

Нам было спокойно с вами - знали что всегда решите возникшую проблему.
Жаль что уходите. Успехов вам на новом поприще.

ЗЫ
надеюсь Юля нас выдержит :mrgreen:
mephala
 
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