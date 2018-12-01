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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 гру, 2018 18:31
а кто знает -комиссия при оплате коммуналки ч\з интернетбанк с пакетной карты превышает ощадбанковскую ? или вовсе отсутствует(что маловероятнно,конечно же..)?
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Бекас
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Додано: Суб 01 гру, 2018 18:33
Бекас написав:
а кто знает -комиссия при оплате коммуналки ч\з интернетбанк с пакетной карты превышает ощадбанковскую ? или вовсе отсутствует(что маловероятнно,конечно же..)?
через МАБ по предустановленным шаблонам и с кредитки и с дебетки никаких комисс нет
Др. дело, шо гораздо интерестнее платить с кешбеком с карт др. банков, но через агрегаторов
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 01 гру, 2018 18:36
clientage
спасибо. надо попробовать
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Бекас
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Додано: Суб 01 гру, 2018 19:31
Зробив покупку на 200грн. Отримав бонуси. Хочу витратити своїх 50к бонусів від Укрсоца на повернення цієї покупки. В додатку пише недостатньо бонусів. Що не так?
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Haza
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Додано: Суб 01 гру, 2018 20:01
Haza написав:
Зробив покупку на 200грн. Отримав бонуси. Хочу витратити своїх 50к бонусів від Укрсоца на повернення цієї покупки. В додатку пише недостатньо бонусів. Що не так?
Провелась ли покупка?
Кошерный ли у покупки мсс, ведь не все покупки можно возместить?
Сколько прошло дней после покупки? Было вроде сообщение что можно будет компенсировать после трёх дней после проводки.
ЗЫ
Как всегда у Аллы пользователи тестеры.
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curiousobro
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Додано: Суб 01 гру, 2018 20:30
curiousobro написав:
Как всегда у Аллы пользователи тестеры.
Иногда, кажется что топ-менджеры там праворадикальные, и хотят чтобы банк забетонировался сам
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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proftpd66
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Додано: Суб 01 гру, 2018 21:26
Альфа, по окончанию срока действия пакетной карты "комфорт", которая сейчас MasterCard, перевыпускается как Visa?
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DIRQL
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Додано: Суб 01 гру, 2018 22:16
clientage написав: проффесор написав:
до которого времени с сберегательного на кредитку можно бросить, чтобы сегодняшней датой прошло зачисление ?
до 16:59
ток часы с Аллой сверьте
откуда инфа что до 17-00 должно быть перекинуто?
я раз провтыкал и перекидывал в 18-15. прошло тем же днем.
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mephala
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Додано: Суб 01 гру, 2018 22:20
mephala написав: clientage написав: проффесор написав:
до которого времени с сберегательного на кредитку можно бросить, чтобы сегодняшней датой прошло зачисление ?
до 16:59
ток часы с Аллой сверьте
откуда инфа что до 17-00 должно быть перекинуто?
я раз провтыкал и перекидывал в 18-15. прошло тем же днем.
...и не уговаривайте
Шото было про "...до 19:00", но я не рискую и др. не советую
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 01 гру, 2018 22:25
Alfa_Bank написав:
Всем добрый день!
Хочу вам сообщить, что с декабря я буду работать в другом отделе банка, и теперь следить за веткой будет Юлия. За вас я спокойна, так как она ответственный и внимательный сотрудник. Я уверена, что вы найдете общий язык.
Я буду продолжать заниматься поддержкой клиентов, но по другому направлению, поэтому ваши пожелания буду слышать и учитывать.
Время, проведенное с вами, для меня бесценный опыт. Спасибо всем вам и держитесь
.
Нам было спокойно с вами - знали что всегда решите возникшую проблему.
Жаль что уходите. Успехов вам на новом поприще.
ЗЫ
надеюсь Юля нас выдержит
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mephala
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