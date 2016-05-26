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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6431643264336434

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 929
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 22:38

  curiousobro написав:
  Haza написав:Зробив покупку на 200грн. Отримав бонуси. Хочу витратити своїх 50к бонусів від Укрсоца на повернення цієї покупки. В додатку пише недостатньо бонусів. Що не так?

Провелась ли покупка?

Кошерный ли у покупки мсс, ведь не все покупки можно возместить?

Сколько прошло дней после покупки? Было вроде сообщение что можно будет компенсировать после трёх дней после проводки.

ЗЫ
Как всегда у Аллы пользователи тестеры.

Mcc кошерний, буду чекати тоді. Дякую!
Haza
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 22:49

Re: Альфа-Банк

Я аж заинтригован этими орешками стал. И себе что ли перейти в дебетный режим.
Какие подводные камни у этих орешков?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 22:57

Re: Альфа-Банк

mephala написав:Какие подводные камни у этих орешков?

Та наче каменів і нема. Пару пісчинок з МСС, які не беруть участі в програмі при обміні горішків і можливість це зробити не відразу після покупки, а через кілька днів.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 22:57

  mephala написав:Я аж заинтригован этими орешками стал. И себе что ли перейти в дебетный режим.
Какие подводные камни у этих орешков?

Не получается их продать обратно Алке :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 23:07

  clientage написав:
  mephala написав:Я аж заинтригован этими орешками стал. И себе что ли перейти в дебетный режим.
Какие подводные камни у этих орешков?

Не получается их продать обратно Алке :P

не. нам такое кино не нужно.
и что - еще не нашли способ как назад орешки алке возвращать? )
mephala
 
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