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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 гру, 2018 22:38
curiousobro написав: Haza написав:
Зробив покупку на 200грн. Отримав бонуси. Хочу витратити своїх 50к бонусів від Укрсоца на повернення цієї покупки. В додатку пише недостатньо бонусів. Що не так?
Провелась ли покупка?
Кошерный ли у покупки мсс, ведь не все покупки можно возместить?
Сколько прошло дней после покупки? Было вроде сообщение что можно будет компенсировать после трёх дней после проводки.
ЗЫ
Как всегда у Аллы пользователи тестеры.
Mcc кошерний, буду чекати тоді. Дякую!
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Haza
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Додано: Суб 01 гру, 2018 22:49
Я аж заинтригован этими орешками стал. И себе что ли перейти в дебетный режим.
Какие подводные камни у этих орешков?
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mephala
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Додано: Суб 01 гру, 2018 22:57
mephala написав:Какие подводные камни у этих орешков?
Та наче каменів і нема. Пару пісчинок з МСС, які не беруть участі в програмі при обміні горішків і можливість це зробити не відразу після покупки, а через кілька днів.
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stryzhko
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Додано: Суб 01 гру, 2018 22:57
mephala написав:
Я аж заинтригован этими орешками стал. И себе что ли перейти в дебетный режим.
Какие подводные камни у этих орешков?
Не получается их продать обратно Алке
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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2
Додано: Суб 01 гру, 2018 23:07
clientage написав: mephala написав:
Я аж заинтригован этими орешками стал. И себе что ли перейти в дебетный режим.
Какие подводные камни у этих орешков?
Не получается их продать обратно Алке
не. нам такое кино не нужно.
и что - еще не нашли способ как назад орешки алке возвращать? )
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mephala
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Додано: Нед 02 гру, 2018 07:23
Какая минимальная сумма бонусов Кешью должна быть на счету, чтобы оплатить покупку?
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anikola13
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Додано: Нед 02 гру, 2018 08:09
proftpd66 написав: curiousobro написав:
Как всегда у Аллы пользователи тестеры.
Иногда, кажется что топ-менджеры там праворадикальные, и хотят чтобы банк забетонировался сам
...а мне не иногда...мне постоянно так видится ) уже последний год-полтора...
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Додано: Нед 02 гру, 2018 08:13
clientage написав: mephala написав:
Я аж заинтригован этими орешками стал. И себе что ли перейти в дебетный режим.
Какие подводные камни у этих орешков?
Не получается их продать обратно Алке
..та не съедобные энти орешки ) то все заманухи Алкины....с целью втюхать оте пакетные карты , которые клиенты брать не хотят в основном )...вот и изголяются...я не ведусь ) мне хватит и ФГВО карты
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Додано: Нед 02 гру, 2018 08:46
6212
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anikola13 написав:Какая минимальная сумма бонусов Кешью должна быть на счету, чтобы оплатить покупку?
Свинорыл 80lvl
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Додано: Нед 02 гру, 2018 08:47
mephala написав: clientage написав: mephala написав:
Я аж заинтригован этими орешками стал. И себе что ли перейти в дебетный режим.
Какие подводные камни у этих орешков?
Не получается их продать обратно Алке
не. нам такое кино не нужно.
и что - еще не нашли способ как назад орешки алке возвращать? )
Я уже дважды выводил.Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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