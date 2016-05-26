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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 гру, 2018 10:22
-VICTOR- написав: clientage написав: mephala написав:
Я аж заинтригован этими орешками стал. И себе что ли перейти в дебетный режим.
Какие подводные камни у этих орешков?
Не получается их продать обратно Алке
..та не съедобные энти орешки ) то все заманухи Алкины....с целью втюхать оте пакетные карты , которые клиенты брать не хотят в основном )...вот и изголяются...я не ведусь ) мне хватит и ФГВО карты
По ней есть орехи тоже
Щось мені з ТАС "щастить"
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