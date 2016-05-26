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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6432643364346435

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 929
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 10:22

  -VICTOR- написав:
  clientage написав:
  mephala написав:Я аж заинтригован этими орешками стал. И себе что ли перейти в дебетный режим.
Какие подводные камни у этих орешков?

Не получается их продать обратно Алке :P

..та не съедобные энти орешки ) то все заманухи Алкины....с целью втюхать оте пакетные карты , которые клиенты брать не хотят в основном )...вот и изголяются...я не ведусь ) мне хватит и ФГВО карты
По ней есть орехи тоже
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:04

  cdj2 написав:6212
anikola13 написав:Какая минимальная сумма бонусов Кешью должна быть на счету, чтобы оплатить покупку?

Cпасибо.
Учитывается в налоговой как доход после вывода на карту орешков?
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:31

  curiousobro написав:
  M-Audio написав:
  curiousobro написав:Платил кредитными, комиссию не брало, но и КБ нету

По реквизитам, или из того списка, что в "коммунальных"?

По реквизитам - это как снятие нала со всеми вытекающими.

Из списка :
- с кредитки идёт как обычные траты и подпадают под грейс, но КБ и рассрочки нету.

Я имею ввиду - есть какая-нибудь возможность оплатить коммуналку по реквизитам (когда её нет в списке), но чтобы это не шло по тарифам снятия налички? Мне просто станновато, что столько лет банку и сервису, а в доступной коммуналке - три десятка компаний на всю страну. Неужто всем хватает?
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