По ней есть орехи тоже-VICTOR- написав:
..та не съедобные энти орешки ) то все заманухи Алкины....с целью втюхать оте пакетные карты , которые клиенты брать не хотят в основном )...вот и изголяются...я не ведусь ) мне хватит и ФГВО карты
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 гру, 2018 10:22
По ней есть орехи тоже
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Нед 02 гру, 2018 12:04
Додано: Нед 02 гру, 2018 12:31
Я имею ввиду - есть какая-нибудь возможность оплатить коммуналку по реквизитам (когда её нет в списке), но чтобы это не шло по тарифам снятия налички? Мне просто станновато, что столько лет банку и сервису, а в доступной коммуналке - три десятка компаний на всю страну. Неужто всем хватает?
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