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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6432643364346435

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 929
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 10:22

  -VICTOR- написав:
  clientage написав:
  mephala написав:Я аж заинтригован этими орешками стал. И себе что ли перейти в дебетный режим.
Какие подводные камни у этих орешков?

Не получается их продать обратно Алке :P

..та не съедобные энти орешки ) то все заманухи Алкины....с целью втюхать оте пакетные карты , которые клиенты брать не хотят в основном )...вот и изголяются...я не ведусь ) мне хватит и ФГВО карты
По ней есть орехи тоже
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:04

  cdj2 написав:6212
anikola13 написав:Какая минимальная сумма бонусов Кешью должна быть на счету, чтобы оплатить покупку?

Cпасибо.
Учитывается в налоговой как доход после вывода на карту орешков?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 12:31

  curiousobro написав:
  M-Audio написав:
  curiousobro написав:Платил кредитными, комиссию не брало, но и КБ нету

По реквизитам, или из того списка, что в "коммунальных"?

По реквизитам - это как снятие нала со всеми вытекающими.

Из списка :
- с кредитки идёт как обычные траты и подпадают под грейс, но КБ и рассрочки нету.

Я имею ввиду - есть какая-нибудь возможность оплатить коммуналку по реквизитам (когда её нет в списке), но чтобы это не шло по тарифам снятия налички? Мне просто станновато, что столько лет банку и сервису, а в доступной коммуналке - три десятка компаний на всю страну. Неужто всем хватает?
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 13:27

  M-Audio написав:Я имею ввиду - есть какая-нибудь возможность оплатить коммуналку по реквизитам (когда её нет в списке), но чтобы это не шло по тарифам снятия налички? Мне просто станновато, что столько лет банку и сервису, а в доступной коммуналке - три десятка компаний на всю страну. Неужто всем хватает?

Никогда и никто не сделает кредитные бесплатно по реквизитам.

Договора всего лишь означают легитимность траты для грейса или поставщик платит Алле за прием платежей.

Не жалуются потому что никто здесь почти не платит комуналку без плюшек в виде КБ и рассрочек
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