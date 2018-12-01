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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 гру, 2018 10:22
-VICTOR- написав: clientage написав: mephala написав:
Я аж заинтригован этими орешками стал. И себе что ли перейти в дебетный режим.
Какие подводные камни у этих орешков?
Не получается их продать обратно Алке
..та не съедобные энти орешки ) то все заманухи Алкины....с целью втюхать оте пакетные карты , которые клиенты брать не хотят в основном )...вот и изголяются...я не ведусь ) мне хватит и ФГВО карты
По ней есть орехи тоже
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Нед 02 гру, 2018 12:04
cdj2 написав:
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anikola13 написав:Какая минимальная сумма бонусов Кешью должна быть на счету, чтобы оплатить покупку?
Cпасибо.
Учитывается в налоговой как доход после вывода на карту орешков?
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Додано: Нед 02 гру, 2018 12:31
curiousobro написав: M-Audio написав: curiousobro написав:
Платил кредитными, комиссию не брало, но и КБ нету
По реквизитам, или из того списка, что в "коммунальных"?
По реквизитам - это как снятие нала со всеми вытекающими.
Из списка :
- с кредитки идёт как обычные траты и подпадают под грейс, но КБ и рассрочки нету.
Я имею ввиду - есть какая-нибудь возможность оплатить коммуналку по реквизитам (когда её нет в списке), но чтобы это не шло по тарифам снятия налички? Мне просто станновато, что столько лет банку и сервису, а в доступной коммуналке - три десятка компаний на всю страну. Неужто всем хватает?
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M-Audio
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Додано: Нед 02 гру, 2018 13:27
M-Audio написав:
Я имею ввиду - есть какая-нибудь возможность оплатить коммуналку по реквизитам (когда её нет в списке), но чтобы это не шло по тарифам снятия налички? Мне просто станновато, что столько лет банку и сервису, а в доступной коммуналке - три десятка компаний на всю страну. Неужто всем хватает?
Никогда и никто не сделает кредитные бесплатно по реквизитам.
Договора всего лишь означают легитимность траты для грейса или поставщик платит Алле за прием платежей.
Не жалуются потому что никто здесь почти не платит комуналку без плюшек в виде КБ и рассрочек
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curiousobro
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Додано: Нед 02 гру, 2018 17:08
подскажите. у Аллы только чат в приложении из каналов связи, viber не работает, или на выходные выключают?
Чат в его нынешнем состоянии не является каналом связи.
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anis
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Додано: Нед 02 гру, 2018 17:11
Реально только телефон.
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wig
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Додано: Нед 02 гру, 2018 17:17
целый день, общаюсь в их "чате" и понимаю какой "специалист" его делал.
После любого обрыва, а такие очень частые, приходится все заново писать, так как в их "чате" нет такого понятия как история и предыдущие обращения с клиентом. И это банк называет как основной канал связи)))))
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anis
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Додано: Нед 02 гру, 2018 17:18
anis написав:
в их "чате" нет такого понятия как история и предыдущие обращения с клиентом
да, это очень неудобно
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sola
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Додано: Нед 02 гру, 2018 17:21
sola написав: anis написав:
в их "чате" нет такого понятия как история и предыдущие обращения с клиентом
да, это очень неудобно
больше не удобно, то, что в чате нет специалистов, есть только "специалисты"
целый день не могут дать ответ, откуда взялся долг на карте.
Никто его не видит(((( а он есть.
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anis
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cdj2
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