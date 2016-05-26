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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6433643464356436

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 929
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:31

  clientage написав:а чет до сих пор висит в блоке привязка к Більше?
01.11.2018 блокування POS Pre Purchase Auth - VCODE*156187, KIEV, UA, MCC 8999 - 1,00
я чот думал, шо будет как всегда -- через 20дн разлок :(

Ощад через месяц где-то разлочивает, возможно и Альфа так, самый оперативный в этом по-моему Приват...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:41

  velvet написав:
  clientage написав:а чет до сих пор висит в блоке привязка к Більше?
01.11.2018 блокування POS Pre Purchase Auth - VCODE*156187, KIEV, UA, MCC 8999 - 1,00
я чот думал, шо будет как всегда -- через 20дн разлок :(

Ощад через месяц где-то разлочивает, возможно и Альфа так, самый оперативный в этом по-моему Приват...

ну через месяц автоматом -- эт правила МПС, до нового процессинга у Альфы было через 20..21дн :( А щас при стандартном диапазоне Выписки в МАБ (30дн) эта строка уже не видна :( вот я эту 1грн 10мин искал при сверке с ДомБух. Ужас :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 6433643464356436
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