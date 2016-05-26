Ощад через месяц где-то разлочивает, возможно и Альфа так, самый оперативный в этом по-моему Приват...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 гру, 2018 18:31
Ощад через месяц где-то разлочивает, возможно и Альфа так, самый оперативный в этом по-моему Приват...
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Додано: Нед 02 гру, 2018 18:41
ну через месяц автоматом -- эт правила МПС, до нового процессинга у Альфы было через 20..21дн А щас при стандартном диапазоне Выписки в МАБ (30дн) эта строка уже не видна вот я эту 1грн 10мин искал при сверке с ДомБух. Ужас
... делайте хоть что-нибудь!
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