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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6433643464356436

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 929
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
195
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:31

  clientage написав:а чет до сих пор висит в блоке привязка к Більше?
01.11.2018 блокування POS Pre Purchase Auth - VCODE*156187, KIEV, UA, MCC 8999 - 1,00
я чот думал, шо будет как всегда -- через 20дн разлок :(

Ощад через месяц где-то разлочивает, возможно и Альфа так, самый оперативный в этом по-моему Приват...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 18:41

  velvet написав:
  clientage написав:а чет до сих пор висит в блоке привязка к Більше?
01.11.2018 блокування POS Pre Purchase Auth - VCODE*156187, KIEV, UA, MCC 8999 - 1,00
я чот думал, шо будет как всегда -- через 20дн разлок :(

Ощад через месяц где-то разлочивает, возможно и Альфа так, самый оперативный в этом по-моему Приват...

ну через месяц автоматом -- эт правила МПС, до нового процессинга у Альфы было через 20..21дн :( А щас при стандартном диапазоне Выписки в МАБ (30дн) эта строка уже не видна :( вот я эту 1грн 10мин искал при сверке с ДомБух. Ужас :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 19:45

  clientage написав:
  Бекас написав:а кто знает -комиссия при оплате коммуналки ч\з интернетбанк с пакетной карты превышает ощадбанковскую ? или вовсе отсутствует(что маловероятнно,конечно же..)?

через МАБ по предустановленным шаблонам и с кредитки и с дебетки никаких комисс нет
Др. дело, шо гораздо интерестнее платить с кешбеком с карт др. банков, но через агрегаторов :wink:

А по свободным реквизитам с пакетных также без комиса.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 19:55

  VLADPn написав:
  V2 написав:Шановне товариство!
В чому може бути проблема - застосунок працю нормально, проте при переході до "Моїх супербонусів" відбувається - "Роботу Альфа-банк припинено" :roll: .


то же самое. Выбрасывает из приложения- надо заново вводить логин пароль. Есть подозрение что у нас старые андроиды однако.

Ранее на мой запрос официальный представитель мне ответил следующее:
  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:Приложение я не только обновляла, а переустанавливала раз 10, это не помогает.
Сумму бонусов я вижу, а вот посмотреть супербонусы не могу, т.е. придет 1 декабря, и я не смогу выбрать 2 категории супербонусов. Как с этим быть?

Annet_ добрый день, ошибка связана с низкой версией ОС на вашем устройстве (4.4.2). Ошибка будет исправлена в следующем релизе приложения (ориентировочно в середине декабря).
Можете обновить версию Андроид до 5.0 и выше или же зайти в Альфа-Мобайл с другого устройства и выбрать повышенные категории Супербонусов.
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
 
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