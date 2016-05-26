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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 гру, 2018 18:31
clientage написав:
а чет до сих пор висит в блоке привязка к Більше?
01.11.2018 блокування POS Pre Purchase Auth - VCODE*156187, KIEV, UA, MCC 8999 - 1,00
я чот думал, шо будет как всегда -- через 20дн разлок
Ощад через месяц где-то разлочивает, возможно и Альфа так, самый оперативный в этом по-моему Приват...
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velvet
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Додано: Нед 02 гру, 2018 18:41
velvet написав: clientage написав:
а чет до сих пор висит в блоке привязка к Більше?
01.11.2018 блокування POS Pre Purchase Auth - VCODE*156187, KIEV, UA, MCC 8999 - 1,00
я чот думал, шо будет как всегда -- через 20дн разлок
Ощад через месяц где-то разлочивает, возможно и Альфа так, самый оперативный в этом по-моему Приват...
ну через месяц автоматом -- эт правила МПС, до нового процессинга у Альфы было через 20..21дн
А щас при стандартном диапазоне Выписки в МАБ (30дн) эта строка уже не видна
вот я эту 1грн 10мин искал при сверке с ДомБух. Ужас
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 02 гру, 2018 19:45
clientage написав: Бекас написав:
а кто знает -комиссия при оплате коммуналки ч\з интернетбанк с пакетной карты превышает ощадбанковскую ? или вовсе отсутствует(что маловероятнно,конечно же..)?
через МАБ по предустановленным шаблонам и с кредитки и с дебетки никаких комисс нет
Др. дело, шо гораздо интерестнее платить с кешбеком с карт др. банков, но через агрегаторов
А по свободным реквизитам с пакетных также без комиса.
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ol_zy
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Додано: Нед 02 гру, 2018 19:55
VLADPn написав: V2 написав:
Шановне товариство!
В чому може бути проблема - застосунок працю нормально, проте при переході до "Моїх супербонусів" відбувається - "Роботу Альфа-банк припинено"
.
то же самое. Выбрасывает из приложения- надо заново вводить логин пароль. Есть подозрение что у нас старые андроиды однако.
Ранее на мой запрос официальный представитель мне ответил следующее:
Alfa_Bank написав: Annet_ написав:
Приложение я не только обновляла, а переустанавливала раз 10, это не помогает.
Сумму бонусов я вижу, а вот посмотреть супербонусы не могу, т.е. придет 1 декабря, и я не смогу выбрать
2 категории супербонусов. Как с этим быть?
Annet_ добрый день, ошибка связана с низкой версией ОС на вашем устройстве (4.4.2). Ошибка будет исправлена в следующем релизе приложения (ориентировочно в середине декабря).
Можете обновить версию Андроид до 5.0 и выше или же зайти в Альфа-Мобайл с другого устройства и выбрать повышенные категории Супербонусов.
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
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