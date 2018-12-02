clientage написав:а чет до сих пор висит в блоке привязка к Більше? 01.11.2018 блокування POS Pre Purchase Auth - VCODE*156187, KIEV, UA, MCC 8999 - 1,00 я чот думал, шо будет как всегда -- через 20дн разлок
Ощад через месяц где-то разлочивает, возможно и Альфа так, самый оперативный в этом по-моему Приват...
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clientage написав:а чет до сих пор висит в блоке привязка к Більше? 01.11.2018 блокування POS Pre Purchase Auth - VCODE*156187, KIEV, UA, MCC 8999 - 1,00 я чот думал, шо будет как всегда -- через 20дн разлок
Ощад через месяц где-то разлочивает, возможно и Альфа так, самый оперативный в этом по-моему Приват...
ну через месяц автоматом -- эт правила МПС, до нового процессинга у Альфы было через 20..21дн А щас при стандартном диапазоне Выписки в МАБ (30дн) эта строка уже не видна вот я эту 1грн 10мин искал при сверке с ДомБух. Ужас
V2 написав:Шановне товариство! В чому може бути проблема - застосунок працю нормально, проте при переході до "Моїх супербонусів" відбувається - "Роботу Альфа-банк припинено" .
то же самое. Выбрасывает из приложения- надо заново вводить логин пароль. Есть подозрение что у нас старые андроиды однако.
Ранее на мой запрос официальный представитель мне ответил следующее:
Alfa_Bank написав:
Annet_ написав:Приложение я не только обновляла, а переустанавливала раз 10, это не помогает. Сумму бонусов я вижу, а вот посмотреть супербонусы не могу, т.е. придет 1 декабря, и я не смогу выбрать 2 категории супербонусов. Как с этим быть?
Annet_ добрый день, ошибка связана с низкой версией ОС на вашем устройстве (4.4.2). Ошибка будет исправлена в следующем релизе приложения (ориентировочно в середине декабря). Можете обновить версию Андроид до 5.0 и выше или же зайти в Альфа-Мобайл с другого устройства и выбрать повышенные категории Супербонусов.
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anis написав: в их "чате" нет такого понятия как история и предыдущие обращения с клиентом
да, это очень неудобно
это не удобно для клиентов, но очень удобно для банка...
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Решил вернуться в Альфу. Как раз в сентябре новую карту прислали. Обновили приложение (в котором нет возможности включить PUSH SMS) и как оказалось подключили ПЛАТНОЕ SMS информирование. Но самое противное, что дозвониться живому оператору нельзя.
В этой связи Яценюк подчеркнул, что победа ВОЗМОЖНА, если объединиться всем против агрессора. Это - наше будущее", - заявил премьер-министр Украины.